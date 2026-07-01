Dok se naš vratar Dominik Livaković priprema za utakmicu protiv Portugala, njegova supruga odlučila je kvalitetno provest vrijeme
Dok Livi trenira za novu tekmu, pogledajte što radi Helena
Helena Livaković, supruga našeg vratara Dominika Livakovića, vrijeme između utakmica Svjetskog prvenstva odlučila je iskoristiti u svjetski poznatom muzeju u New Yorku, MoMA. Na Instagram storyju objavila je fotografije na kojima je sa sinom Joakimom, a njih dvoje posjetili su Muzej moderne umjetnosti, kojega mnogi ističu kao najutjecajniji muzej moderne umjetnosti u svijetu.
Helena na svome Instagramu pazi na svaki detalj, a njene objave mnogi smatraju izrazito estetičnim stoga ne čudi da se odlučila iskoristiti slobodno vrijeme odlaskom u muzej, a ondje je sa sinom, kako se čini, sudjelovala na interaktivnoj radionici za djecu.
U međuvremenu, Livaković je poslao podršku djeci kojoj je potrebna pomoć, nakon što je pročitao kako boluju od Duchenneove mišićne distrofije i hitno trebaju lijek, a veliki su zaljubljenici u nogomet i veliki navijači Vatrenih na Svjetskom prvenstvu.
- Dragi Donat šaljem ti veliku podršku. Svi smo uz tebe i sve DMD dječake. Imajte puno snage, vjere i hrabrosti i znajte da niste sami - poručio je u svojoj videoporuci Livaković.
Pokretanje videa...
Dječaci i roditelji oduševljeni su što ih je Livaković podržao u borbi za terapiju. Udruga DMD Hrvatska Livakovićevu poruku je podijelila na svojim društvenim mrežama. Podsjetimo, dječaci i njihovih roditelji čekaju sredinu srpnja, kada Stručno povjerenstvo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o uvrštavanju lijeka givinostat na listu lijekova. Taj lijek za njih je nada, jer on za više od tri godine zaustavlja progresiju bolesti.
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