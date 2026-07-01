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KULTURNO UZDIZANJE

Dok Livi trenira za novu tekmu, pogledajte što radi Helena

Piše Maša Mai Čigir,
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Dok Livi trenira za novu tekmu, pogledajte što radi Helena
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Foto: Instagram
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Dok se naš vratar Dominik Livaković priprema za utakmicu protiv Portugala, njegova supruga odlučila je kvalitetno provest vrijeme

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Helena Livaković, supruga našeg vratara Dominika Livakovića, vrijeme između utakmica Svjetskog prvenstva odlučila je iskoristiti u svjetski poznatom muzeju u New Yorku, MoMA. Na Instagram storyju objavila je fotografije na kojima je sa sinom Joakimom, a njih dvoje posjetili su Muzej moderne umjetnosti, kojega mnogi ističu kao najutjecajniji muzej moderne umjetnosti u svijetu. 

Foto: screenshoot/Instagram

Helena na svome Instagramu pazi na svaki detalj, a njene objave mnogi smatraju izrazito estetičnim stoga ne čudi da se odlučila iskoristiti slobodno vrijeme odlaskom u muzej, a ondje je sa sinom, kako se čini, sudjelovala na interaktivnoj radionici za djecu.

U međuvremenu, Livaković je poslao podršku djeci kojoj je potrebna pomoć, nakon što je pročitao kako boluju od Duchenneove mišićne distrofije i hitno trebaju lijek, a veliki su zaljubljenici u nogomet i veliki navijači Vatrenih na Svjetskom prvenstvu.

- Dragi Donat šaljem ti veliku podršku. Svi smo uz tebe i sve DMD dječake. Imajte puno snage, vjere i hrabrosti i znajte da niste sami - poručio je u svojoj videoporuci Livaković. 

Pokretanje videa...

Poruka Livakovića za oboljele od mišićne distrofije VIDEO
Poruka Livakovića za oboljele od mišićne distrofije | Video: privatna arhiva

Dječaci i roditelji oduševljeni su što ih je Livaković podržao u borbi za terapiju. Udruga DMD Hrvatska Livakovićevu poruku je podijelila na svojim društvenim mrežama. Podsjetimo, dječaci i njihovih roditelji čekaju sredinu srpnja, kada Stručno povjerenstvo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o uvrštavanju lijeka givinostat na listu lijekova. Taj lijek za njih je nada, jer on za više od tri godine zaustavlja progresiju bolesti. 

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