Dok Sevku povezuju s mladim vinarom, Igor Kojić obilazi crkve

<p>Srpski Stars objavio je kako je pjevačica <strong>Severina Kojić</strong> (48) navodno od ljeta u ljubavnoj vezi s deset godina mlađim vlasnikom vinarije, <strong>Tomislavom Voštinićem</strong> (38) iz Graberja Ivanićkog kraj Ivanić Grada. Mjesecima se šuškalo kako se Severina razvodi od supruga <strong>Igora Kojića </strong>(33), no o tome se do sada nisu oglasili.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Severina se zbližila s mladin vinarom</strong></p><p>Severina je već neko vrijeme u Hrvatskoj, a Igor u Beogradu. I dok se bruji o njezinoj novoj navodnoj ljubavnoj vezi, Kojić je otišao u pravoslavnu crkvu i objavio nekoliko 'InstaStoryja'. Nisu se vidjeli od travnja, no i dalje se prate na društvenim mrežama.</p><p>Objavio je i fotografiju srpskog kralja Stefana Dečanskog kojeg na današnji dan slavi srpska pravoslavna crkva.</p><p>Nije izostao ni video manastira Visoki Dečani...</p><p>Posljednji su put supružnici javno komunicirali za Igorov rođendan prije četiri mjeseca kad mu je Severina zaželjela sve najbolje. Za srpske medije prije nekoliko dana oglasio se i Igorov tata, pjevač<strong> Dragan Kojić Keba</strong> (60). </p><p>- Ne znam gdje su niti znam kakav je njihov odnos. Odrasli su ljudi i valjda znaju, a i uvijek su znali što im je činiti. S druge strane, sve što rade, rade sebi - rekao je Keba, koji je bio vidno neraspoložen - pišu srpski mediji.</p><p>Iako Severina o Igoru, kao ni o vinaru ne priča, njezin tim se pravda s obzirom da je još formalno u braku s Kojićem. </p><p>- Htjeli bismo vas informirati kako se radi o osobi iz šireg kruga Severininih prijatelja, u čijoj je vinariji održan event na kojem je, između ostalih, prisustvovala i Severina s društvom. Ovim putem odbacujemo svaku insinuaciju o bilo kakvoj drugačijoj vrsti odnosa - poručila je pjevačica preko svojeg pijar tima, piše <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/nakon-napisa-o-vezi-s-deset-godina-mladim-vinarom-oglasila-se-i-severina-1448578" target="_blank">Večernji.hr</a>. </p><p> </p>