'Dok si ti plesala oko šipke, ja sam išla na fakultet': Znate li za svađu između Stanije i Afrike?

Nikad nisam očekivala bilo kakvu pohvalu s njene strane, nisam je dobila ni večeras. To je djevojka koja je krenula kao go-go plesačica Mile Kitića tako da njen komentar govori sve o njoj, rekla je Stanija

<p>Srpska starleta <strong>Stanija Dobrojević </strong>(35) i pjevačica <strong>Sandra Afrika</strong> (32) već godinama se ne vole, što su javno pokazale u travnju prošle godine pred milijunima gledatelja. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Tada se Stanija natjecala u realityju 'Zadruga' te je povodom 'Zadrugovizije' nastupala sa <strong>Suzanom</strong> i<strong> Matorom</strong>. Djevojke su izvele dvije pjesme dok je Afrika sjedila u žiriju te ih je trebala komentirati i ocjenjivati.</p><p>- Meni su bili super. Matora, svaka čast, zaista si me oduševila. Top ste se obukle, stajling vam je ekstra. Suzana, sve pohvale naravno. Jedino Stanija, otkud znam, možda bi bilo bolje da si samo plesala, to je moje mišljenje - rekla je Afrika.</p><p>Odgovor Stanije nije trebalo dugo čekati.</p><p>- Nikad nisam očekivala bilo kakvu pohvalu s njene strane, nisam je dobila ni večeras. To je djevojka koja je krenula kao go-go plesačica Mile Kitića tako da njen komentar govori sve o njoj - poručila je.</p><p>- Tu sam da komentiram sve vas tako da... Izgledaš dobro, ja nisam rekla da ti izgledaš loše, ja sam komentirala tvoje pjevanje koje si izvodila večeras. Po meni su Matora i Suza to odradile baš kako treba i bile su sjajne, ti si meni tu bila lošija za nijansu od njih, nisam rekla da si najgora ni da si najlošija, nemam ništa zaista protiv tebe - rekla joj je Afrika.</p><p>- Ne, nego si samo rekla da sam trebala plesati - nije se dala Stanija.</p><p>- Da, zato što si njih pokvarila, to je moje mišljenje, ne znam zašto se ljutiš - nastavila je Sandra.</p><p>- Ne ljutim se nego sam navikla na tvoje komentare od ranije - odbrusila je starleta.</p><p>- Ja zaista nemam potrebe biti ljubomorna na tebe, ja sam jako uspješna žena. Kada pogledaš s ove točke, ja sam ovdje, ti si tu, uspješnija sam dosta od tebe - rekla je pjevačica.</p><p>- Vjeruj mi, i ja da sam krenula s 15-16 godina kao ti kad si plesala s Kitićem, vjerojatno bih itekako bila uspješna, ali sam išla na fakultet za razliku od tebe koja si plesala oko šipke - spustila ju je Stanija pa su nastale ovacije u studiju.</p><p>- Ja sam krenula sa 17, nikada nije kasno krenuti... Moja kolegica nisi tako da nemam potrebe da te dalje komentiram. Ne znam zašto si se uvrijedila, to je moje mišljenje - objasnila je Afrika.</p><p>- U redu je Sandra, nećemo nastavljati - zaključila je Stanija.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Svađa Stanije i Sandre Afrike</strong></p>