Posljednjih dana iznimno popularni video Hejt Slaveni potaknuo je i Marka Grubnića da napiše svoje mišljenje o slobodi govora, mržnji i svojem osobnom iskustvu u Instagram storyju.

- Nažalost, na našem brdovitom Balkanu je u potpunosti legalan, tj. dozvoljen govor mržnje, i to pod parolom SLOBODE GOVORA... Za mene osobno su govor mržnje i sloboda govora dvije potpuno različite stvari, ali našem narodu nažalost NISU jer dok god ljudi misle da su npr. javne osobe kao javno dobro i da ne trebaju birati riječi komentirajući ih, ili dok god ispod nekog članka postoji prostor za komentiranje, tj. SLOBODU GOVORA, tu će zauvijek biti jedino i isključivo GOVOR MRŽNJE, i nikad me nitko neće uvjeriti u suprotno - započeo je Marko.

- Ja osobno sam nažalost navikao jer iza mene su godine i godine svakodnevnog govora mržnje, osobno me zaista to više niti ne smeta. Ali najiskrenije, iz današnje perspektive, bude mi žao tih ljudi koji se toooliko trude da nešto kažu, napišu, da ponize, uvrijede, da omalovažavaju, da budu "glasni" i hrabri skrivajući se iza svojih pseudonima... - objasnio je svoje stajalište.

- Bude mi ih žao jer dok se oni toooliko trude i troše svoje vrijeme razmišljajući o npr. meni, ja zaista ne znam da oni uopće postoje jer se bavim sobom i miljama sam daleko od njih u svakom pogledu - dodao je.

- Dragi moji SLOVEni čemu onda sve to?!? Da li li me ponizili? Niste... Da li ste me uvrijedili? Niste... Radite samo sebi štetu. Jer dok vi vrijeđate, razbijate glavu i tastaturu otkud meni pare, i kako i zašto, ja sam za to vrijeme okrenuo još milijun... I što ćete sada? Ako kažem da ste GLUPI, dali je to isto govor mržnje?!? Jest... ali spuštam se na sekundu na vašu razinu da shvatite, i učinite nešto dobro za sebe - prestanite širiti govor mržnje, život će vam biti puno ljepši, vidjet ćete... Jer hejteri su u stvari iskompleksirana mentalna sirotinja... - napisao je u objavi.

- Radite ljudi na sebi, ne širite govor mržnje, što imate od toga... Da samo znate kako je lijepo kad, npr., otputujete u Pariz pa vam na cesti kažu "Imate prekrasan osmijeh..." Širite tu energiju, postavite si zdrave i pozitivne ciljeve i kad jednom osjetite te civilizirane, srdačne, pozitivne komentare od slučajnih prolaznika više nikada nećete htjeti biti dio ove balkanske - 'gle one kurve, jebe se za pare, od tud sve one silne torbe..', tužne svakodnevice - poručio je pratiteljima.

