Đoković i supruga Jelena ljubili se na plaži, nisu im smetali ni znatiželjni pogledi prolaznika

Srpski tenisač Novak Đoković (35) uživao je u šetnji španjolskom plažom Marabella sa suprugom Jelenom (36) i sinom Stefanom. Supružnike su uhvatili paparazzi dok su izmijenjivali poljupce i držali se za ruke.

Oboje su odjenuli sportske kombinacije. Jelena bež trenirku i jaknu u zlatnoj nijansi, dok je Đoković imao sivi gornji dio trenirke te kratke plave hlačice ispod kojih su se nazirale crne tajice.

Novak i Jelena u braku su od 2014. godine, a zajedno imaju dvoje djece. Kćer Taru i sina Stefana. Upoznali su se još dok su išli u srednju školu, u ljeto 2005., a povezao ih je razgovor o sportu. Tenisač je jednom prilikom otkrio kako ga je kod buduće supruge prvo privukao njezin osmijeh.

- Na prvi pogled osvojila me osmjehom. Naravno, izgled uvijek prvi dolazi do izražaja, ali za ljubav je potrebno mnogo više. Jelena je bila iskrena od prvog trenutka i hvala Bogu što smo se sreli pre nego što sam postigao velike uspjehe jer znam da je ona sa mnom zbog mene, zbog Novaka, zbog klinca kog je upoznala kada je imao 17 godina. Ona mi je najveća podrška, sposobna je, ambiciozna i jaka. Kod nje najviše volim iskrenost, to je ono što nas čini sretnima - rekao je Đoković.

