Iako je Jelena Đoković (35), rođena Ristić, najpoznatija kao supruga srpskog tenisača Novaka Đokovića (34), ona je i uspješna poslovna žena te velika humanitarka. Ipak, nije oduvijek bila bogatašica i njezin se život drastično promijenio kad se zaljubila u poznatog sportaša.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jelena je odrasla u Beogradu, gdje je završila Sportsku gimnaziju u kojoj je, preko zajedničkih prijatelja, 2005. godine upoznala Novaka. Zaljubili su se na prvi pogled i od tada su nerazdvojni.

Spojila ih je i ljubav prema sportu, jer je Jelena trenirala tenis i atletiku. Puno je učila jer je željela dobiti stipendiju i studirati u inozemstvu. Uz to je radila u kladionici i kao promotorica kako bi pomogla roditeljima.

Upisala je studij poslovne administracije u Milanu, no nije odmah dobila mjesto u studentskom domu. Tada joj je pomogla gospođa Lidija iz Šibenika, s kojom ju je spojila majka.

- Ona me je primila u svoj skromni dom. Spavale smo u istom krevetu, brinula se za mene kao da sam joj kći. Nije imala mnogo, no sjećam se da mi je dala 50 eura džeparca i rekla - zaslužila si. Umrla je lani nakon teške bolesti. Bile smo u stalnom kontaktu, pokušavala sam joj pokazati koliko mi je važna u životu, na neki način joj se odužiti za sve što je učinila za mene. Nadam se da sam joj uspjela zahvaliti na svemu. Neki govore o neprijateljskim odnosima između naših dviju država, no to za mene ne postoji. Lidija me naučila što je zahvalnost jer mi je sve dala, a nije morala - ispričala je Jelena za Gloriju.

Nakon završenog studija, Jelena se s Novakom preselila u Monte Carlo te se ubrzo zaposlila u naftnoj tvrtki. Nastavila se školovati te je ima doktorat iz područja menadžmenta, a sada je direktorica Zaklade Novak Đoković koja se bavi skupljanjem sredstava za siromašnu djecu u Srbiji.

Suprugu Novaku je oduvijek bila podrška i vjerna navijačica, a već se dugo šuška kako na njega ima velik utjecaj. Nagađalo se da je upravo zbog nje Đoković zbog supruge postao vegan, a nerijetko ju se krivilo za manje uspješne trenutke njegove karijere.

Nakon 8 godina stabilne veze, Novak je zaprosio Jelenu u rujnu 2013. godine, nakon što ju je helikopterom odveo u Provansu. Sljedeće godine su se vjenčali 2014. godine, a ubrzo nakon stigao im je sin Stefan. Uz njega, par ima i tri godine mlađu kći Taru.