Doktorica Petra spremna je za najluđu noć u godini! 'Haljina je s Balija, iako ću vjerojatno leći'

Doček Nove 2025. godine kuca nam pred vratima. Za najluđu noć u godini, osim dobrog društva i lokacije, bitna je pomno osmišljena kombinacija. Dok jedni ovih dana obilaze trgovine i traže u čemu će zablistati, drugi su itekako pripremljeni i spremno odbrojavaju dane do proslave.

- Kupila sam haljinu za Novu godinu na Baliju, ali vjerojatno ću leći pred televizor i zaspati u 22. U novoj haljini naravno - poručila je influencerica i liječnica Petra Meštrić u četvrtak na Instagramu.

Spremna Varaždinka pokazala je svojim pratiteljima i kako joj pristaje nova haljina, a komplimenti su samo pristizali.

'Sve mlađa i sve bolja', 'Jednostavno savršeno', 'Ajme prezgodna si', hvalili su je u komentarima.

Petra, koja je privukla pažnju u trećoj sezoni 'Braka na prvu', posljednjih se godina transformirala.

- Za vrijeme snimanja 'Braka na prvu' imala sam najviše kilograma u životu, a to je bilo 74. Krenula sam na dijetu i lagano vježbati, već sam pred kraj snimanja 'pala' na 72. U tih dvije godine (do sada) smršavjela sam oko 15 kg i sad imam 58 kilograma - ispričala je za RTL.

Foto: Instagram

Prije nekoliko mjeseci počela je trenirati sa Stefanom Modrićem, s kojim se sprijateljila u sociološkom eksperimentu.

- Iskreno, treninzi su jako naporni, Stefan me ne štedi, ali tako se i postižu najbolji rezultati. On osmisli svaki trening unaprijed, a ja pojma nemam što me čeka. Dala sam potpuno povjerenje u njegove ruke jer je ipak on školovan po tom pitanju - priznala je Petra.

Osim toga, pazi na prehranu.

- Ja sam osoba koja ne podnosi restrikcije. Volim dobro jesti više od ičega. Kad sam u restoranima, jedem doslovno sve što mi se u tom trenutku jede, ali u manjim količinama od onoga što bih nekad pojela - rekla je.

Foto: Instagram