Dokumentarac o Britney otkrio bizarne detalje: Tuče supruga, a zbog kave ima manične epizode

Glazbenica Britney Spears (41) već se neko vrijeme nalazi pod budnim okom javnosti zbog čestih ispada i neobičnog ponašanja na društvenim mrežama. Brojni smatraju da uopće nije riječ o njoj, nego da je Britney zamijenila njena dvojnica. Sada su njene 'mračne tajne' prikazane u dokumentarcu 'TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom' koji je premijerno prikazan u utorak na Foxu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Britney nije povezana s ovim filmom niti je sudjelovala u stvaranju istog, a nije se ni oglasila povodom njegovog izlaska. Oglasio se pak njen suprug, Sam Asghari (29) koji je zbog filma napao TMZ. 'Ne vjerujte svemu što vidite na internetu', rekao je kratko. Dokumentarni film koji je stvorio TMZ u sebi sadrži brojne bizarne i dosad nepoznate detalje iz života Britney Spears, koja je dugi niz godina bila pod skrbništvom oca te je napokon počela živjeti slobodnim životom.

Foto: Instagram/Luka Modrić

Izvršni producent TMZ-a, Charles Latibeaudiere u dokumentarcu navodi kako Britney većinu svog vremena provodi upravo kod kuće te da 'živi u virtualnoj izolaciji'. Urednik filma, Brad Appleton, otkrio je kako se Britney ponekad odveze do mirne staze, parkira i odjednom krene meditirati. Prema riječima drugih, Britney se često sunča pored svog bazena, a nerijetko ide i u teretanu.

Jedna od bizarnih činjenica koje su navedene u dokumentarcu je dnevna doza kofeina koju Britney konzumira dnevno. Harvey Lein, osnivač TMZ-a, tvrdi kao Britney dnevno pije na litre kave, energetskih napitaka i čaja od maslačka, a to sve navodno pridonosi njenim 'maničnim epizodama'. Britney je ove tvrdnje demantirala i prije nego što je film izašao te je rekla kako pije samo sok od lubenice.

U dokumentarcu se spominje i spavanje Britney Spears. Glavni urednik Fabian Garcia otkrio je kako mu je jedan izvor rekao da Spears jako puno spava, čak ponekad i danima.

Foto: Instagram/Britney Spears

- Ponekad spava danima. Tri dana samo spava, a onda idućih nekoliko dana ne spava uopće - rekao je i otkrio da pjevačica voli čitati knjige dok je budna.

Novi film u sebi ima i neke uznemirujuće stvari, a jedna od njih je Spearsina fascinacija noževima. Osnivač TMZ-a tvrdi da su, nakon što se odlučilo da Britney više neće biti pod očevim skrbništvom, preporučili da se noževi drže podalje od Britney. Otkrio je i kako mu je više izvora reklo da pjevačica voli noževe, možda malo previše.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Rekli su mi da ona umire od straha da će netko doći usred noći, privezati je za kolica i odvesti na psihijatriju. Jedan od izvora navodi da se užasno boji da će ponovno biti institucionalizirana - rekao je. Ovo nisu prve tvrdnje o njenoj fascinaciji s noževima. Prošle ju je godine sestra Jamie Lynn Spears (32) optužila u memoarima 'Things I Should Have Said' da ju je sestra jednom prilikom zaključala u sobu i ispred nje mahala nožem.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Uz sve to, u dokumentarcu se tvrdi da Britney ima često problema u braku sa Samom, a navodno je između njih nekoliko puta došlo i do fizičkog obračuna. Probleme je imala i u prethodnom braku pa se od bivšeg supruga Kevina Federlinea razvela. S njim ima dvojicu sinova, Seana Prestona (17) i Jaydena (16), koje prema tvrdnjama TMZ-a, Britney nije vidjela više od godinu dana.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek Ristović

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU ZABAVNO-EDUKATIVNOG SERIJALA 'TKO JE KRIV?':

Najčitaniji članci