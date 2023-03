Dolazi film o Anni Nicole Smith: Imala je samo jednu ljubav, 60 godina starijeg milijardera...

Poznata starleta i Playboy zečica Anna Nicole Smith preminula je u veljači 2007. godine, samo šest mjeseci nakon što je rodila kćer Dannielynn Birkhead. O njezinom razuzdanom životu sada se snima film.

Starleta se proslavila nakon što se 1993. godine slikala gola za Playboy, a u 26. godini udala se za 89-godišnjeg tajkuna J. Howarda Marshalla II. Nakon što je postala zečica godine, ostala je upamćena kao jedno od najprepoznatljivijih američkih TV lica. Ušla je u glumačke vode i osvojila je javnost svojim južnjačkim šarmom i tako stekla status megapopularne američke ikone.

O njezinom razuzdanom životu sada se snima film, a njezina dva bliska prijatelja Pol Atteu i Patrik Simpson sudjeluju u pisanju scenarija koji će se baviti brojnim kontroverzama iz života Playboyeve zečice i glumice Anne Nicole Smith te tvrde kako svijetu žele pokazati kakva je bila zaista. Patrik je ekskluzivno rekao za The Sun da će film razotkriti tvrdnje da je bila sponzoruša i pokazati kako je njezin 89-godišnji suprug milijarder bio njezina prava ljubav, a u film će staviti i telefonski seks s Annom koji je imao tijekom njihovog dugogodišnjeg prijateljstva.

Foto: Peter Kramer/Press Association/PIXSELL

- Reći ću vam da će jedna od ključnih scena u našem filmu biti kad sam imao telefonski seks s Annom Nicole. Ne mogu raditi ovaj film, a ne staviti to u film. Imala je zbilja nevjerojatan život i živjela je onako kako je htjela živjeti. Nju nije bilo briga za to što je netko rekao ili pomislio o njoj i zato ću ispričati pravu priču o Anni Nicole Smith koju smo poznavali i voljeli - rekao je Patrik.

Foto: RW/Press Association/PIXSELL

Nakon što je suprug Playboyeve zečice preminuo, njegova obitelj tužila je Anne Nicole kako ne bi naslijedila veliki dio njegovog bogatstva, a povodom toga je i prijatelj Patrik izrazio svoje mišljenje.

- Anna Nicole je imala jednu pravu ljubav i to je bio Marshall, vjerovali ili ne. Rekla mi je mnogo puta i vodili smo mnogo dubokih razgovora o tome, ali jedna od stvari koje mi je rekla više puta je da je on bio jedini koji ju je istinski bezuvjetno volio. I zato mu je uzvraćala ljubav. Apsolutno je voljela i obožavala ovog čovjeka. Svi su mislili da ona traži samo novac. Uopće nije istina. Bila je neovisna, snažna poslovna žena, vrlo pametna i to ćemo pokazati u filmu - rekao je.

Foto: Ben Symons/Press Association/PIXSELL

Najčitaniji članci