Dolazi novi 'Star Wars' film!

Popularni lik Baby Yoda (Grogu) vraća se na ekrane. Najavljen je film 'The Mandalorian And Grogu', a redatelj je Jon Favreau, koji je napravio i hit seriju 'The Mandalorian'. Uz njega će na filmu raditi i predsjednica Lucasfilma Kathleen Kennedy.

Kako prenosi Independent, produkcija filma krenut će 2024. godine, a premijera je zakazana za 22. svibnja 2026. godine.

Foto: YouTube/Screenshot

Serija 'The Mandalorian', koja je izašla 2019. godine, prvi je naslov koji je proizašao iz franšize 'Ratova zvijezda'. Radnja prati lika Mandaloriana (Pedro Pascal) koji pokušava zaštititi 'Dijete'. Serija bi uskoro trebala dobiti i četvrtu sezonu.

Film 'The Mandalorian And Grogu' prvi je potvrđeni naslov franšize od 2019. godine, kad je izašao film 'Ratovi zvijezda: Uspon Skywalkera'.