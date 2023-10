Dolly Parton spava našminkana jer želi biti spremna za kamere: 'Radim to tako već 40 godina...'

Country pjevačica Dolly Parton (77) priznala je u svojoj knjizi 'Behind the Seams: My Life in Rhinestones' da već više od 40 godina spava potpuno našminkana. Pjevačica je objasnila da želi u svakom trenutku biti spremna za kamere.

- Kada sam 80-ih došla u Los Angeles, počela sam spavati našminkana, djelomično zbog potresa. Neću izaći na ulicu nenašminkana - napisala je Dolly.

Foto: Curtis Hilbun/Press Association/PIXSELL

Mnogi se dermatolozi ne bi složili s Dolly, ali ona stoji uz svoju filozofiju već desetljećima.

- Nije važno kada čistiš lice, važno je da barem jednom to napraviš - misli Dolly.

Foto: Curtis Hilbun/AFF/Press Association/PIXSELL

Uz to, otkrila je da djelomično to čini i zbog supruga Carla.

- Ne želim izgledati kao vještica pred njim - rekla je Dolly, koja je sa svojim suprugom Carlom Thomasom Deanom već 50 godina.

Pjevačica je tako postala prepoznatljiva po svom uvijek dotjeranom izgledu, a rekla je da se voljela uređivati od kada je bila djevojčica. Kako je odrasla u siromašnoj obitelji u Tennesseeju, nije uvijek imala novaca za šminku.

- Koristila sam šibice da si potamnim obrve, a bobice za usne - rekla je.