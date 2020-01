Dolly Parton: 'Volim ku*vinski izgled, uzor mi je prostitutka'

Američka pjevačica, autorica i kompozitorica Dolly Rebecca Parton jedna je od 50 najmoćnijih žena u show businessu. Obogatila se prihodima iz vlastitog zabavnog parka Dollywood, ali i brojnim poslovnim postignućima. Ipak, najupečatljiviji je njezin izgled.

Dolly, koja danas slavi 74. rođendan, poznata je po brojnim plastičnim operacijama, što nikada nije skrivala. Najviše se ističu njezine bujne grudi. Prije nekoliko godina su joj umetci počeli stvarati zdravstvene probleme, ali ni to je nije natjeralo da promijeni imidž plavuše s velikim oblinama.

Foto: Curtis Hilbun/Press Association/PIXSELL

Uzor u izgledu joj je bila prostitutka iz susjedstva koju je obožavala kao djevojčica.

- Potrebno je mnogo novca da bih izgledala ovako jeftino - rekla je Dolly jednom prilikom. Željela je isticati ženstvenost kako bi prikrila svoju odlučnost i snagu.

Foto: /PA Images/PIXSELL

Dolly je 1994. objavila autobiografiju pod nazivom 'Dolly: moj život i drugi nedovršeni poslovi'. Tamo je opisala kako je imala siromašan život, a njezina najveća želja bila je da od djevojke sa sela postane glamurozna.

- Moji su bili siromašni i ništa nismo imali, no oduvijek sam željela biti seksi, čak i mnogo prije nego što sam shvatila što ta riječ zapravo znači. U časopisima su mi se uvijek najviše sviđale žene za koje su u mojem kraju govorili da imaju ku*vinski izgled, no meni su one bile doista lijepe, mnogo ljepše od prosječnih žena. Sve je kod njih bilo prenaglašeno: frizura, šminka... - rekla je Dolly koja za sebe smatra da nikad nije bila prirodno lijepa pa je zbog toga na sebi naglasila sve koliko je mogla.

Foto: AFP/Pixsell

- Kosa mi nije lijepa, pa zato oduvijek nosim perike, vrlo sam niska i zato hodam na visokim potpeticama. Izgledam kao da uopće nemam ukusa, ali se ljudima to na neki način sviđalo ili im jednostavno nije smetalo - rekla je pjevačica.

Za Dolly su kružili tračevi da je bila u vezi sa školskom prijateljicom i tajnicom Judy Ogle, ali ona to nikad nije potvrdila. Govorila je da ponekad spavaju u istom krevetu, ali da je to zbog toga što su najbolje prijateljice i da u njihovom odnosu nema niti je ikada bilo seksa. Tad je Dolly bila u vezi s Carlom Deanom, ali su strani mediji govorili kako je on samo 'fasada' za istospolnu vezu.

