Dolly Parton: 'Zbog afere sam htjela povući okidač i oduzeti si život, ali spasio me moj pas'

Jedne večeri, dok sam nakon koncerta potpisivala autograme, na red je čekala prekrasna djevojčica. Bilo joj je sedam, osam godina. Imala je predivnu crvenu kosu i prekrasne zelene oči. Gledala je u mene tražeći autogram. Rekla sam joj: 'Ti si najljepše malo stvorenje koje sam ikad vidjela. Kako se zoveš?'. Odgovorila mi je: 'Jolene'. A ja sam rekla: 'Jolene, Jolene, Jolene...' To zvuči kao pjesma, prisjetila se svojedobno Dolly Parton (78).

Pedeset godina kasnije pjesma "Jolene" s istoimenog albuma i dalje živi, njezinih obrada je nebrojeno, na Forbesovoj je listi "500 najvećih pjesama svih vremena", a Parton je danas jedna od 50 najbogatijih žena na svijetu. Svega toga ne bi bilo ni da se Dollyn suprug Carl Dean ubrzo nakon njihova vjenčanja nije spetljao s atraktivnom crvenokosom službenicom u banci.

Foto: Instagram



- Napisala sam tu pjesmu prije mnogo godina kad je moj suprug provodio malo više vremena s Jolene nego što sam mislila da bi trebao. Prekinula sam to. Riješila sam se te crvenokose žene. Da nije bilo nje, nikad ne bih napisala 'Jolene' i ne bih zaradila sav taj novac. Stoga, hvala ti, Jolene - rekla je Dolly. Danas je ona jedna od najpoznatijih country glazbenica na svijetu, no njezin životni put nije bio lak.

Dolly Parton je rođena 19. siječnja 1946. u Tennesseeju, u drvenoj kolibi u seocu Pittman Center, 300-tinjak kilometara istočno od Nashvillea. Njezina majka Avie Lee Owens se udala za siromašnog farmera Roberta Leeja Partona kad je imala 15 godina, a do 35. godine rodila je 12-ero djece.

Foto: Profimedia

Obitelj je živjela u teškom siromaštvu. Otac je uzgajao duhan, no radio je i mnoge druge poslove kako bi prehranio obitelj. Dolly za njega kaže da, iako je bio nepismen, od njega je naučila kako biti spretan s novcem. Majci je zahvalna što ju je pjevanjem i zabavljanjem djece zainteresirala za glazbu, a djed joj je bio pastor u crkvi i od njega je za 11. rođendan Dolly dobila prvu gitaru jer je već tad pjevala u crkvi i zadivila mnoge svojim glasom.

Tijekom cijele karijere nije se sramila pričati o teškom djetinjstvu.

- Spavalo nas je po troje, četvero u jednom krevetu. Svake noći popiškili bismo se u snu pa bih se digla usred noći da se operem, a čim bih legla, već bi se netko drugi popiškio pa bih ujutro trebala sve ponoviti - prisjetila se potresnih trenutaka Dolly, na što ju je novinar pitao je li onda noću mijenjala plahte na krevetu.

- Ne, to je bila jedina toplina koju bismo osjetili u zimskim noćima. Bilo je gotovo zadovoljstvo da te popiške jer je bilo jako hladno. Bože, bilo je hladnije u sobi nego vani - ispričala je Dolly.

Kako ih je bilo 12-ero, svatko je preuzimao brigu o onome mlađem. Tako se pjevačica trebala brinuti o tek rođenom bratu Larryju. Tad devetogodišnja Dolly dizala se noću i uspavljivala ga ako bi se probudio, hranila ga i presvlačila. No samo četiri dana nakon rođenja Larry je iznenada preminuo.

Foto: Profimedia



- Shrvalo me kad je umro. Još plačem kad ga je sjetim. Bila sam u vrlo ranjivoj dobi. Osjećala sam se kao da sam izgubila vlastitu bebu. Smrt mi je u to vrijeme bila nepoznata stvar - ispričala je jednom prilikom.

Još kao dijete Dolly je znala da želi biti zvijezda. Sa samo pet godina, 1951., napisala je prvu pjesmu "Little Tiny Tassel Top". Njezin ujak Bill Owens bio je zaslužan za početak njezine karijere, kako je uvijek isticala. Uvidio je njezin potencijal i postao joj prvi menadžer.

Foto: Instagram

Dogovorio joj je prvi nastup 1956. godine kao redoviti izvođač u "The Cas Walker Showu" u Knoxvilleu, a sa samo 13 godina Dolly je nastupila u Grand Ole Opryju u Nashvilleu, o čemu je sanjarila.

- Imam toliko uspomena, čak i kao dijete gledajući ljude iza pozornice i samo stojeći tamo na pozornici gdje su stajali svi veliki ljudi, samo razmišljajući da bih možda jednog dana mogla biti dio njih… Sad kad sam imala dovoljno sreće da mi se san ostvari, pitam se bi li neko dijete reklo ikad: 'Kladim se da je Dolly Parton jednom stajala ovdje' ili 'Ja stojim tamo gdje je stajala Dolly Parton' - ispričala je za Variety.

Nakon što je maturirala, Dolly je spakirala kovčege i odselila se u Nashville u potrazi za boljim životom, nadajući se kako će jednog dana postati slavna. Ispočetka je živjela u motelu, jela ostatke tuđe hrane i pisala pjesme za druge izvođače. Sve dok nije upoznala sadašnjeg supruga Carla Deana. I to ispred praonice rublja. On je zastao u svom bijelom kamionetu kako bi joj rekao da će je sunce opeći ako se ne skloni, a zatim su nastavili razgovarati.

Foto: Instagram

- Nikad prije nisam bila u praonici. Izašla sam i tamo ugledala zgodnog muškarca koji se vozio pokraj te praonice rublja. Skrenuo je sa strane i samo smo počeli razgovarati - prisjetila se pjevačica 2023. u dokumentarnom filmu "Dolly Parton: In Her Own Words".

Ubrzo su se zaljubili, potom i zaručili. Nakon dvije godine veze vjenčali su se u Georgiji 1966.

- Majka mi je sašila malu bijelu haljinu i napravila maleni buket. Nisam se željela vjenčati pred matičarom nego u crkvi - rekla je pjevačica svojedobno.

- Ja njega uvijek zovem tata, a on mene mama. Umrla bih kad bi me ostavio - razotkrila je Dolly u svojoj knjizi "Dolly o Dolly" prije nekoliko godina i dodala kako je Carl divan muškarac s kojim ima otvoren brak.

Foto: Instagram



- Imam stabilan brak, ali spavala sam i s drugim muškarcima. Oboje imamo afere o kojima međusobno ne razgovaramo - piše glazbenica. Kroz depresivno razdoblje prolazila je 80-ih kad je čak razmišljala i o samoubojstvu, a život si je htjela oduzeti jer ju je ostavio ljubavnik.

- Htjela sam povući okidač i oduzeti si život, a od toga me spasio moj pas Popeye. Kad sam ga ugledala, znala sam da ne smijem to napraviti i više nikad nisam pomislila da si oduzmem život - piše Parton.

Unatoč njezinu uspjehu, Carl je uvijek živio povučeno, nije se s njom pojavljivao na premijerama ili koncertima, svega nekoliko puta je otišao na njezin nastup. Danas je umirovljeni poduzetnik koji je vodio tvrtku za postavljanje asfalta. Nakon što je bio s njom na jednoj dodjeli nagrada rekao joj je: "Dolly, želim da imaš sve što želiš i sretan sam zbog tebe, ali nemoj me više nikad moliti da odem na neku od tih prokletih stvari!".

Foto: USA TODAY NETWORK/SIPA USA

Par je silno želio djecu, no san im se nikad nije ostvario. Dolly je morala na histerektomiju, zbog čega nije mogla ostati trudna. U početku su žalili zbog toga, no kasnije je zaključila kako ne bi postigla ovako uspješnu karijeru da je imala djecu.

- Sad kad smo stariji, često pitam Carla nije li mu drago što nismo imali djece jer sad se ne moramo brinuti ni o kome - rekla je jednom prilikom.

U pohodu na slavu, nakon što je izdala prvi album "Hello, I'm Dolly" 1967., prihvatila je poziv Portera Wagonera, velike zvijezde u Nashvilleu. U njegovu showu mijenjala je pjevačicu Normu Jean. Budući da je Jean imala mnogo obožavatelja, zamjena im nije dobro "sjela". No upravo zbog Dolly je "The Porter Wagoner Show" postao jedan od najgledanijih na televiziji. Nakon sedam uspješnih godina u showu Dolly odluči otići, a Wagoner je svim silama pokušava zadržati. Ona mu je odgovorila tako da mu je napisala pjesmu "I Will Always Love You", koju mu je drugi dan otpjevala. Wagoner ju je tad, duboko dirnut, pustio da ode. Upravo je tu pjesmu godinama kasnije proslavila pokojna pjevačica Whitney Houston u filmu "Tjelohranitelj" u kojem je glumila uz Kevina Costnera.

- Kad ju je Whitney snimila, dobila sam sav novac od autorskih prava i kupila hrpu jeftinih perika - rekla je Dolly u svom duhovitom stilu.

Godinama prije toga, početkom 70-ih, pjesmu je želio otpjevati Elvis Presley, no samo ako se Dolly odrekne autorskih prava. Ona je to odbila bez razmišljanja.

- Nisam htjela na to pristati. Bilo je to najpametnije što sam učinila. To mi je kasnije priskrbilo milijune - rekla je.

S vremenom je postajala sve poznatija, pjesme su se nizale, kao i albumi. Iza nje je danas 49 albuma. Zadnji, pod nazivom "Rockstar", izdala je prošle godine. Osim što je htjela biti slavna, ova djevojka sa sela, kako je za sebe govorila, oduvijek je htjela biti i glamurozna.

Foto: Curtis Hilbun/PRESS ASSOCIATION

- Treba vam jako puno novca da biste izgledali ovako jeftino - često se šalila u intervjuima.

- Moji su bili siromašni, ništa nismo imali, no oduvijek sam željela biti seksi. Čak i puno prije nego što sam shvatila što ta riječ znači. U časopisima su mi se najviše sviđale žene kurvinskog izgleda, kako se to govorilo u mom kraju. Sve je kod njih prenaglašeno: šminka, frizura... Nikad nisam bila prirodno lijepa i zato sam, poput tih žena, odlučila sve na sebi istaknuti do maksimuma. Ni kosa mi nije bila lijepa, zato oduvijek nosim perike. I vrlo sam niska, tek 1,52 cm, zato hodam u visokim potpeticama - ispričala je.

Nikad nije krila da se podvrgnula estetskim operacijama, koje su uključivale korekcije na licu, grudima, usnama, kao i da je otvorena za dodatne estetske zahvate.

Foto: ? Curtis Hilbun/PRESS ASSOCIATIO

- Ako vidim da se nešto nabora i krene visiti, odrezat ću, uvući i isisati - rekla je Dolly, po kojoj su 1996. nazvali prvu kloniranu ovcu.

Danas je Dolly Parton jedna od najbogatijih country pjevačica, bogatstvo joj se procjenjuje na 650 milijuna dolara, 1986. otvorila je zabavni park Dollywood, vlasnica je radijske postaje, filmske tvrtke, modne kuće te lanca restorana i zabavnih klubova Dixie Stampede, a pokrenula je i dobrotvornu organizaciju Imagination Library čiji je zadatak da razvija dječju ljubav prema čitanju.

- Zamišljala sam to, sanjala sam i radila sam za to. A Bog je bio dovoljno dobar da mi to dopusti. Ponosna sam na svoju životnu priču, od blata do zlata, zbog koje se osjećam poput Pepeljuge - rekla je Dolly. I ne misli stati ni u 79. godini.

- Kakva mirovina! Radije ću umrijeti na pozornici. Usred pjesme - dodaje.