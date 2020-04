Doma u samoizolaciji Sejda i ja često pričamo o našoj mladosti

Nakon pet godina stanke Halid Bešlić (66) objavio je album “Trebević”. Prije nego što je od veljače album na policama diskografa, na svim radijskim postajama puštala su se njegova dva singla “Taman je” i “Ja bez tebe ne mogu da živim”. Stvaranje albuma potaknuo je Neno Ninčević, koji je Halidu ponudio pjesmu “Trebević”, vodeću na albumu.

- Tako je, eto, i jedan Splićanin napisao pjesmu o Sarajevu, Trebeviću - kaže nam Halid.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njegove nove pjesme, kojih je najviše od Mirka Šenkovskog Geronim, kao i uvijek, prva je poslušala Halidova raja; obitelj, sin, žena, menadžer Nedo Srnja, suradnici...

- Tko prvi naiđe - smije se Halid.

Dojmljivi omot “Trebevića”, gdje Mjesec pada na planinu autora Almira Kurta Kuglu je inspirirao stih “Na Trebević mjesec pao”. Kugla mu je, kaže Halid, radio omot i za “Romaniju”. Uz mnoge hitove na “Trebeviću” je i pjesma “Zbogom ostaj ljubavi”. Malo će se pjevača odlučiti nazvati pjesmu istog naslova kao i one Olivera Dragojevića.

- To je slučajnost. Takav je tekst, kako u refrenu ide ‘Zbogom ostaj ljubavi’, tako sam je nazvao. Tek kasnije sam shvatio da se i Oliverova pjesma tako zove. No drago mi je imati bilo kakvu usporedbu s velikanom poput Olivera - priča Halid.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

S legendom hrvatske glazbe, prisjeća se, dobro se poznavao. Bio je u Sarajevu, na jednom od njegovih zadnjih nastupa, kasnije su skupa otišli na večeru. Upoznali su se davnih godina, kad se Halid družio sa sarajevskim legendama, Davorinom Popovićem i Kemalom Montenom.

- Nemoguće je da bilo koji glazbenik dođe u Sarajevo a da se ne sretne s njima. Pred rat smo se puno družili. Zajedno smo gostovali i na noći Alke Vuice u zagrebačkoj Tvornici. Nismo bili prijatelji, ali svakako dobri poznanici. Drago mi je sam ga poznavao - govori Halid.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Pjesma “Od ponoći do ponoći”, za koju je kao i sve druge na albumu, produkciju i aranžman radio Samir Kadirić, prošli tjedan dobila je i svoj vrlo emotivan spot. Halid ne skriva da se i sam raznježi kad na pozornici pjeva tako tužne stihove. Nije od onih koji kroz život idu planski, koji svaki korak isplaniraju.

- Živim po onome: ‘Što bude, bude’. Kad gledaš film, zaplačeš, gdje nećeš na tužnu pjesmu? Ima jedna o majci, često sam je pjevao. Kad mi je majka umrla, zaplakao sam na pozornici i nakon toga je više nisam izvodio. I kad je rat bio, tad sam plakao - iskren je Halid. Dodaje da je i na bini uvijek drukčiji da sam sebi ne dosadi. Na nastupima ima stalni repertoar, ali često mijenja čak i redoslijed pjesama. Uvijek originalan, poseban u svojoj jednostavnosti, promociju novog albuma napravio je navrh Trebevića, no veliku je turneju zaustavio korona virus.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Baš sam bio na putu za Kanadu i vratio se. Sam sebi odredio sam izolaciju. Nakon 14 dana mi se osladilo i shvatio sam da mi je doma jako dobro. Imam knjige, televiziju, novine, čitam, imam i sobni bicikl koji vozim, krov... Na zadnjem sam katu pa s te terase imam neviđen pogled na Sarajevo. Prošetam po tom krovu kao da sam u parku. Našao sam si đir i dobro mi je - priča Halid. Kod kuće je već tri tjedna.

Supruga Sejda ga mazi, kuha mu omiljena jela. Voli gledati kulinarske emisije, zapisivati recepte, pa sad Halidu po njima sprema zdrava jela.

- Sami sebi ugađamo. Ne pamtim kad smo ovoliko bili zajedno u jednom danu. Inače, kad ustanem, odmah napuštam stan. Dulje izdržim pod vodom nego u stanu. Sad istinski uživamo. Najvažnije je da nam nije dosadno - rekao je Halid.

Foto: Privatni album

U tim zajedničkim trenucima često se sjete i mladosti. Ne pričaju, kaže, onako romantično, kako su se zavoljeli, ali sjete se raznih detalja njihove ljubavi. Upoznali su se kod Sejde doma. Halid je, naime, bio veliki prijatelj sa Sejdinom sestrom, pa ju je jednom posjetio. Došao je, kaže, upoznati roditelje njegove prijateljice, a upoznao je i buduću suprugu.

- Tamo sam je prvi put vidio, svidjela mi se i počelo je - prisjetio se Halid.

U braku su dobili sina Dinu, a njegovi blizanci, kći Lamija i sin Belmin Kan, Halidovo su najveće veselje. Na njegovu megahitu “Taman je” na kraju se čuje i unuka Lamija i njezino “Odlično je”. Halidova miljenica nije znala da će djed to uvrstiti u pjesmu.

- Moja snaha Mahira ju je spontano snimila. Kupili su joj, naime, mikrofon i pjevala je po kući. Sad je malo porasla, ima šest godina, pa na sebe u mojoj pjesmi kaže ‘Ma to je bilo kad sam bila mala’ - kaže Halid.

Foto: Privatni album

Od nje će, dodaje, biti nešto kao od umjetnice.

Lamija voli plesati, ide na balet, djed joj je kupio baletne papučice. Voli i gimnastiku, a ima i sluha. Belmina, ponosno govori Halid, zanima samo lopta, on nema interes za pjevanje. Svaki dan čuje se s miljenicima dva, tri puta, a mališani ga nerijetko vrate u njegovo djetinjstvo.

- Živio sam na selu, imao siromašno djetinjstvo, sasvim druga furka od današnjih klinaca, ali mislim da smo bili sretniji nego danas - prisjetio se.

I kao klinac Halid je pjevao. Otkad, kaže, zna za sebe, pamti da je uvijek volio glazbu.

- Rastao sam u patrijarhalnoj obitelji i po mojim roditeljima glazba nije mogla biti posao nego ljubav. Uvijek sam kod oca nailazio na otpor. Kasnije je leglo na svoje, a danas se osjećam kao pionir glazbe na Romaniji. Kad sam se rodio, tamo nije bilo muzičara. Sad ima. Zato sam u spotu ‘Romanije’ okupio sve momke koji su tamo rođeni da statiraju. To je i bio cilj spota. Ona omladina koja svira rock’n’roll rođena je na platou Romanije - ponosno će Halid.

Bio je, ističe, u počecima uporan i to je urodilo plodom. Nije preskakao stepenice, njegova karijera išla je korak po korak. Da će jednom biti miljenik regije, da će ga ljudi pozivati, voljeti... posvuda po svijetu, tad nije mogao ni sanjati. Takva razmišljanja nisu mu bila na kraju pameti. Cilj mu je bio samo biti pjevač.

- Kad sam počeo pjevati po kafanama, bila je raspašoj varijanta, dosta negativnih likova. Koga takvi prvog provociraju? Muzičare i konobare. Tad je znalo biti negative, sad je puno bolje. Sigurnost je danas puno veća, ali raskalašenost ljudi i nekultura i dalje je ponegdje na visokoj razini - priča Halid.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Iako nikad nije mislio da će biti miljenik regije, danas gotovo da i nema svadbe nogometaša a da on na njoj ne zapjeva. Njihova su vjenčanja, kaže, vrlo raskošna, ali momci za to, smatra, imaju pokriće.

- Oni su redom velike zvijezde koji su u svijetu napravili velike karijere i zaradili veliki novac. Samim tim rade raskošnije svadbe. Ali pjevao sam i na nekim svadbama koje su bile raskošnije od nogometaških. I drago mi je da mene biraju da im ja pjevam. Dobra je to priča - kaže.

Poznat je kao čovjek velike duše, koji će pomoći svima. Regijom već godinama ide priča kako je Halid jednoj obitelji, nakon što im je nabavio drva, došao i doma pa ih i nacijepao.

- Nisam cijepao, to su ljudi dodali. Kad hvale, onda i prehvale. Jesam kupio drva i to je to. Dalje o tome ne bih jer o tome kome i kako pomažem ne želim pričati - kategoričan je Halid.