Domaća glazbenica je Lorcu pretvorila u glazbu: 'Ne znam bih li mogla ili znala ponoviti'

Petnaest godina flamenca, dvije godine rada na albumu i poezija koja je odavno prerasla granice vremena u kojem je nastala. Nina Ćorić objavila je "Romance de la Luna (A Federico García Lorca)", album na kojem stihove velikog španjolskog pjesnika spaja sa suvremenim glazbenim izrazom. Samo nekoliko dana nakon objave, 1. listopada, projekt će predstaviti zagrebačkoj publici u Centru za kulturu Novi Zagreb, a na pozornici će joj se pridružiti i pjesnikinja Evelina Rudan.

Za Ćorić, koja se profesionalno bavi flamenkom već petnaest godina, završetak albuma nije donio samo uobičajeno olakšanje nakon dugog procesa snimanja. Kada ga je prvi put poslušala kao cjelinu, javila joj se sasvim druga misao.

- Prva pomisao bila je: 'Ne znam bih li mogla ili znala ovo ponoviti'. Jednostavno, sve se poklopilo. Svaka pjesma posebno je poglavlje Lorcina svijeta, barem ja to tako doživljavam - kaže nam Nina.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

I doista, Lorcin svijet teško je svesti na samo jednu emociju. U njemu se neprestano susreću ljubav i smrt, čežnja i strast, ljepota i tragedija, a upravo su motivi smrti, sudbine i strasti snažno prisutni i u njegovu "Romanceru gitanu". "Romance de la luna, luna", po kojem je Ninin album dobio ime, jedna je od najpoznatijih pjesama te zbirke, objavljene 1928. godine.

Lorca u njezinu umjetničkom radu nije nov gost. Album je prije rezultat dugotrajnog odnosa s njegovim djelom, a važnu ulogu u odluci da taj odnos napokon ostane zabilježen i na nosaču zvuka imao je glazbenik Mario Rašić.

- Lorca je vječno aktualan, predivan i potresan u isto vrijeme. Mario Rašić je na neki način krivac jer već godinama govori da trebam snimiti 'svoj' album - ispričala je Ćorić.

Od prve ideje do završenog izdanja prošle su dvije godine. Vrijeme objave dobilo je i dodatnu simboliku jer se 2026. obilježava 90 godina od Lorcine smrti. Upravo se na tu obljetnicu oslanja i najava zagrebačkog koncerta, opisujući projekt kao novo, suvremeno glazbeno čitanje njegove poezije. Pretvaranje poezije jednog od najvažnijih španjolskih pjesnika 20. stoljeća u pjesme nosilo je, međutim, pitanje granice, koliko se autorica smije udaljiti od izvornika kako bi pronašla vlastiti glazbeni jezik? Nina kaže da je prema samim stihovima pristupila vrlo oprezno.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

- Što se tiče adaptacije poezije, moja umjetnička sloboda bila je minimalna. S druge strane, nisam dozvolila da me odgovornost koju osjećam sputava u glazbenom izričaju, već da me ohrabruje i izaziva - komentirala je.

Upravo je to jedna od ključnih ideja cijelog projekta, ne pokušavati Lorcu prepisati u sadašnjost, nego pronaći glazbeni prostor u kojem njegova poezija može ponovno zazvučati. U Lorca Acoustic Projectu autorsku glazbu potpisuju Mario Rašić i multiinstrumentalist Marko First, dok Ćorić potpisuje adaptaciju poezije. Projekt je već tijekom godine živio na koncertnim pozornicama. U ožujku je izveden u Hrvatskom domu Vukovar, a u lipnju su Nina Ćorić i Baracca Club s programom nastupili i u Karlovcu.

Mjesec kao simbol cijele priče

Za naslov albuma odabrana je "Romance de la Luna", odnosno motiv iz Lorcine "Romance de la luna, luna". Izbor nije slučajan. Mjesec je jedan od najsnažnijih simbola pjesme, povezan s ljepotom, tajanstvenošću, sudbinom i smrću, a cijela pjesma gradi gotovo mitsku sliku susreta djeteta i personificirane lune. Za Ninu taj motiv nosi i dodatnu kulturnu dimenziju.

- To je jedna od najmoćnijih pjesama na albumu. Luna, koja je u španjolskom jeziku u ženskom rodu, snažan je simbol romske kulture. Pjesma je inače iz zbirke 'Romancero Gitano'. Tako da i naslovnica i naziv albuma nose jednu težinu - rekla je glazbenica.

Naslovna pjesma traje nešto više od četiri i pol minute, a album u cjelini čini osam skladbi. Uz nju su tu "La Balada del agua del Mar", "Canción de Noviembre y Abril", "Cancióncilla del primer deseo", "Baile (de Carmen)", "Canción del Gitano apaleado", "Vals en las Ramas" i "Casida de las palomas oscuras".

Među njima postoje dvije koje su za Ćorić posebno intenzivne. Na pitanje koju joj je emocionalno najzahtjevnije izvoditi, ne treba dugo tražiti odgovor. "Romance de la Luna Luna" i "Canción del gitano apaleado".

Lorca 1. listopada stiže pred zagrebačku publiku

Nakon objave albuma slijedi njegov zagrebački susret s publikom. Nina Ćorić & Baracca Club nastupit će 1. listopada u 20 sati u Centru za kulturu Novi Zagreb u sklopu četvrte sezone koncertnog ciklusa "Flamenco en vivo!". Posebna gošća večeri bit će pjesnikinja Evelina Rudan, a ulaz na koncert je slobodan. Uz Ninu, u najavljenoj postavi su Mario Rašić, Marko First, Luis Camacho Montealegre i Ivan Kapec.

Album će tada, samo petnaestak dana nakon objave, praktički dobiti svoj drugi život. Pjesme koje su dvije godine nastajale u relativno zatvorenom kreativnom procesu sada više nisu samo autorska zamisao izvođača, dostupne su slušateljima koji ih mogu prihvatiti, interpretirati i doživjeti na vlastiti način. Nina kaže da zbog toga koncertima ne pristupa ništa manje intenzivno.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

- Meni osobno svaki je koncert jednako intenzivan, a pjesme tek trebaju pronaći svoj put do publike - rekla je u intervjuu. Spoj glazbe i žive pjesničke riječi nije zamišljen samo za zagrebačku večer. Koncept se razvija od početka 2026., a Evelina Rudan već se nekoliko puta pridružila projektu. Posebno iskustvo, prisjeća se Ćorić, bio je ožujski nastup u Vukovaru, gdje su im se pridružile i umjetnice iz kolektiva Scena Martin.

- Ta sinergija živog čitanja Lorcine poezije i naše glazbene izvedbe pokazala se kao pun pogodak – kako za nas na sceni, tako i za publiku - kaže. Upravo bi ta izmjena izgovorenog i otpjevanog trebala obilježiti i zagrebački koncert. Publika neće dobiti samo klasičnu koncertnu promociju novog albuma, nego glazbeno-poetsku večer u kojoj Lorcini stihovi prelaze iz čitanja u glazbu i natrag.

Petnaest godina ulaganja u flamenco

Album istodobno zaokružuje jedno dugo poglavlje karijere Nine Ćorić. Petnaest godina profesionalnog bavljenja flamenkom danas izgleda kao logičan put prema autorskom projektu nadahnutom Lorcom, no na njegovu početku nije bilo moguće predvidjeti sve što će se iz te odluke razviti.

- Neke stvari sam mogla zamisliti jer sam vizionar i uporni štreber. Nakon petnaest godina napokon ubirem plodove velikog ulaganja, učenja, ustrajnosti, talenta i vjere - govori nam glazbenica. Ipak, dodaje, jedno nije mogla predvidjeti.

- Ono što nisam mogla zamisliti jest koliko će me daleko odvesti glazba i na tome sam doista jako zahvalna - iskrena je Nina. U tih petnaest godina priča je prerasla pojedinačne nastupe. Oko flamenca gradila je projekte, koncertni ciklus i publiku, a paralelno je razvijala i suradnju s Balkan Zoo, s kojima je objavila albume "Recycle" i "Muzika za ples". Ta suradnja nije završena, samo je trenutačno u drugom planu.

Foto: Doringo Photography

- Priča s Balkan Zoo ide dalje i sigurno ćemo u budućnosti ponovno objaviti zajednički album jer nas to čini sretnima. No trenutačno u potpunosti uživamo u ovom novom albumu i svemu što on donosi - kaže Ćorić.

Što bi onda Nina voljela čuti od nekoga tko joj nakon koncerta priđe i kaže što je osjetio slušajući "Romance de la Luna"? Čini se da ne postoji rečenica koju priželjkuje.

- Nemam očekivanja u tom smislu. Moje je da na pozornici publici dam cijelu sebe, a sve ostalo je na njima i njihovom doživljaju - zaključila je.