Domaća glumica izgrebala auto, na sudu se branila: 'Mislila sam da je to auto mog bivšeg muža'

Hrvatska glumica I.M. (55) je 26. travnja ove godine izgrebala auto za koji je mislila da pripada njezinom bivšem suprugu. Ispostavilo se da je pogriješila, auto nije bio od njenog supruga, a ona je objasnila da je to učinila u afektu jer je sumnjala na nevjeru, javlja Jutarnji.

- Nisam planirala izgrebati auto. Ne znam što mi je u tom trenutku došlo. U afektu sam uzela ključ svog vozila i oštetila drugo jer sam mislila da je to auto mog sad već bivšeg supruga. Naime, tog dana kada sam izašla iz bolnice nakon hospitalizacije, čula sam da je imao aferu s nepoznatom ženom, a on mi se, pak, pohvalio i da je kupio novi auto pa sam otišla do kuće njegove ljubavnice to provjeriti. Vidjela sam novi auto i bila sam jako povrijeđena pa sam uzela ključ i oštetila ga – rekla je u svoju obranu.

Foto: Canva

Općinski sud ju je zbog oštećenja tuđe stvari nedavno osudio na uvjetnu kaznu od četiri mjeseca s jednogodišnjim rokom kušnje.Također mora platiti 66,36 eura sudskih troškova.

Neovisno o objašnjenim motivima, za sud je postupila s izravnom namjerom.

Inače, glumica je još u svojoj obrani izrazila kajanje i žaljenje, spremnost da obešteti vlasnicu auta te je otkrila i da je suprugu kad se doselio kod nje, poslovno i financijski pomagala, a ujedno i vraćala njegove dugove koje je imao u mjestu rođenja.