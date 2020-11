Potom je progovorila o nasilju kroz koje je pro\u0161la.

-\u00a0Poanta za\u0161to ovo pi\u0161em je zapravo kratka i jasna. Bila sam zlostavljana. Kao curica. Ne pri\u010dam o tome, ne pi\u0161em o tome, to je danas nezahvalna tema, a ja nisam osje\u0107ala potrebu, ali me sada zove odgovornost. Sada nije bitno ni kako, ni tko... Otom potom kada budem spremna i bude vrijeme. Ve\u0107 ovo tipkanje u tramu zvoni pitanjem 'je l' nu\u017eno'\u00a0i zapravo jest - govori Katarina.

Ka\u017ee kako je vrlo bitno pri\u010dati o svakom zlostavljanju, bilo fizi\u010dko, verbalno, seksualno.

-\u00a0Ne postoji opravdanje! Pri\u010daj! Tra\u017ei pomo\u0107! Ne dozvoli ono \u0161to sam ja dozvolila, biti u\u0161utkana i glumiti da se ni\u0161ta ne de\u0161ava zbog 'mira'\u00a0u selu. Ne dozvoli si da od straha ne progovori\u0161 jer se boji\u0161 odbacivanja obitelji. Mene je otac bio spreman izop\u0107iti u trenu kad sam do\u0161la od njega tra\u017eiti pomo\u0107. Da. Nikada ga nisam prestala voljeti. Oprostila sam mu. I njoj. Nisu znali druga\u010dije. Ali prije svega, oprostila sam toj osobi. To je bio dug proces. Iznimno kompleksan i zahtjevan. Imala sam 12 godina, a danas mi je 38. U me\u0111uprostoru puberteta i naglog odrastanja, s\u00a018, te preuzimanja brige o sebi, nisam pojma imala \u0161to s tim emocijama, pa sam ih zakopala. Sve me to kasnije do\u010dekalo... Ne mo\u017eemo pobje\u0107i od problema, ali mo\u017eemo zavrnuti rukave i s njima se suo\u010diti. Jest zaje*ano. Jest te\u0161ko. Najte\u017ei je dio - znati da obitelj ne daje ljubav koju trebam i podr\u0161ku, ali je i to rje\u0161ivo - ka\u017ee voditeljica.

Napominje kako je bitno nikada ne \u0161utjeti kada je u pitanju bilo koji oblik zlostavljanja\u00a0jer smatra da\u00a0uvijek postoji rje\u0161enje.\u00a0