Domaći glazbenici rasplesali su publiku na trajektu za Vela Luku u spomen na velikog Olivera

U petak 29. srpnja bit će četvrta godišnjica smrti legendarnog pjevača Olivera Dragojevića, a tim povodom Općina Vela Luka organizira veliki koncert 'Trag u beskraju' u čast pjevaču. Obljetnica se započela obilježavati koncertom njegovih Dupina i gostiju na trajektu koji je oko 18 sati u utorak krenuo iz Splita.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svi putnici na trajektu uživali su u svirci koja je trajala od isplovljavanja iz splitske luke pa sve do uplovljavanja u Oliverovu rodnu Velu Luku, a nastupili su Dupini, Tedi Spalato, Marko Tolja, Zorica Kondža, Ante Gelo, Petar Dragojević...

Osim koncerta koji je uvertira u događanja posvećena Oliveru Dragojeviću, glazbeniku čije su pjesme spajale svijet i brisale granice, u srijedu 27. srpnja bit će svečano otvorenje izložbe 'Oliver u objektivu Livija Andrijića' u atriju Centra za kulturu.

- Možda nekad glupo pričati, ali on je nama pričao da je kao klinac svirao usnu harmoniku i da je zapravo prvi dinar, to jest kunu zaradio na toj liniji. Pa ima neke simbolike u tom - rekao je glazbeni producent Ante Gelo za InMagazin.

Koncert će biti u petak 29. srpnja s početkom u 21 sat na pijaci ispred crkve sv. Josipa u Veloj Luci. Na koncertu će nastupiti Gibonni, Tedi Spalato, Marko Tolja, Antonio Serrano, Dupini, klapa Ošjak. Glazbeni producent Ante Gelo s orkestrom kojim ravna maestro Alan Bjelinski vodit će kroz ovu glazbenu priču sve ljubitelje lika i djela neponovljivog Olivera.

- Spontano, bez puno razmišljanja. Svi se znamo, svi se veselimo, guštamo, svi jedna čekamo da ovo krene. Što reći baš uživancija - ispričao je Petar Dragojević.

Oliverova udovica, Vesna Dragojević nedavno je ispričala za Jutarnji kako ona i njena obitelj vole provoditi ljeto u Veloj otkako nema Olivera. Ipak, tuga je i dalje velika.

- Sredila sam to sebi nekako u glavi da njega nema. Ja znam da ne mogu tu ništa promijeniti. Imam djecu, unuke, imam prijateljice, kako u Veloj Luci, tako i u Splitu. Družim se s ljudima koji mi pašu, izbjegavam one koji me satru žalopojkama. Oliver i ja uvijek smo živjeli bez ikakvih pritisaka. Voljeli smo skupa i putovati, kad su nam dica već bila veća - prisjetila se Vesna dodajući kako je život s Oliverom bio divan i kako bi, da je tu, bio ponosan na svoju djecu.

Najčitaniji članci