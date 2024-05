Domagoj osvojio imunitet u 1. izazovu bez timova: 'Zabilježen ulazak u top 6, lakše se diše!'

Jutro u 'Hell's Kitchen' kući započelo je druženjem u grupicama i komentiranjem vlastitog napretka, ali i ostalih kandidata. Lucija je Chiari rekla: 'Ako je nekom stalo do pobjede, to je Veho, ako netko želi izbaciti sve, mislim da je to on'. No Chiara se nije slagala s tim: 'Ne, nego mislim da on smatra da on zna više od nekih ljudi koji su ovdje, što je uostalom istina.'

Kandidati su se zatim zaputili u kuhinju, gdje su ih dočekali chef Tom Gretić i sous chefovi Ivan i Ivana pred kojima su na stolu stajala pokrivena zvona.

Foto: RTL

- Danas prelazimo u novu fazu natjecanja. Bilo vas je 22 u početku, ostalo vas je sedam najboljih. Budite ponosni na sebe, prošli smo sve i svašta. Nema više timova, ostalo je sedam pojedinaca koji se bore za glavnu nagradu - najavio je chef Gretić i otkrio zvona pod kojima su se nalazile nove mandure za kandidate s crnim obrubom.

Foto: RTL

Chef je svakom kandidatu govorio koje su njihove najveće vrline u kuhinji pa je, između ostalog, rekao Vehidu kako je odlično organiziran, Mauru da je došao s jednostavnim kuhanjem koje je razradio i unaprijedio te Domagoju da je ostvario divan napredak.

- Tko se od vas sjeća svog prvog jela koje ste mi predstavljali? - pitao je chef prije predstavljanja izazova.

Kandidati imali budžet od 50 eura

- Ovo vam je novo predstavljanje, svatko od vas ima 50 eura da ode u Metro i kupi sve što je potrebno za to jedno, jedino jelo. Pokažite sve što ste naučili - manje je više, kreativnost, umaci, tehnike kuhanja, sve je na vama - poručio je Gretić kandidatima koji su se zatim sa sous chefovima Ivanom Bekavac i Ivanom Vrbancem zaputili u Metro.

- Uključite glave, ali kuhajte sa srcem - poručila im je sous chefica Ivana prije nego su krenuli s odabirom namirnica. Svi kandidati, osim Anela, odlučili su pripremiti chefu riblja jela.

Foto: RTL

Za izazov, u kojem je nagrada bila imunitet, a jela će se ocjenjivati od jedan do deset, kandidati su imali 75 minuta.

- Sedamdeset pet minuta, top, dovoljno vremena za rižoto. Ja idem na sigurno, ne treba mi puno vremena za stvari koje radim, sve ja to lako polagano, organiziram si jedinicu bez žurbe - zadovoljno je komentirala Chiara.

Plavi tim se teže snalazio u kuhinji

Svi su kuhali u crvenoj kuhinji pa su se oni kandidati koji su bili u plavom timu malo teže snalazili. Također, kandidati su se naviknuli da ih je manje u kuhinji pa im je snalaženje otežavala i gužva. Ipak, kandidatima je priprema prolazila u redu i sa sous chefovima su komentirali kako su napredovali tijekom showa.

- Jako sam ponosan što sam dosta smiren. Izgubio sam cijeli tim, prestao sam biti vođa i nisam se dao, nisam htio odustati i to mi je nešto najdraže što sam saznao o sebi - ponosno je rekao Vehid.

- Mislim da sam ovdje naučila više stvari nego što sam imala znanja kad sam došla, iskreno - otvoreno je priznala Chiara.

Foto: RTL

Zatim su sous chefovi rekli kandidatima da imaju još malo više od 20 minuta.

Chiara, koja je na početku bila samouvjerena i polako i sporo počela s pripremom, mislila je da se sous chefovi možda šale s njima. Kada je shvatila da se nitko ne šali, nesretno je priznala kako još nije ni počela raditi rižoto.

Lucija frustrirana

Anel je smanjio ploču na kojem se pekla njegova patka i tako ujedno smanjio temperaturu i Luciji, koja frustrirano rekla:

- Kako to možeš raditi, on nema obzira prema nikome, nego samo prema sebi.

Kandidatima je rečeno da imaju još osam minuta i Chiara je opet mislila da ju netko zeza i rekla kako opet neće ništa stići, pa joj je sous chef Ivan priskočio u pomoć savjetom.

Foto: RTL

Mauro je prvi dovršio svoje jelo, a ubrzo su slijedili i ostali. Chiara i Lucija stavile su svoja jela na pass u zadnjem trenutku.

- Chiara, je l' uvijek mora biti u zadnju sekundu - rekao joj je chef, a ona je priznala da ne zna kako da se ubrza i bolje organizira vrijeme.

Mauro zaradio sedam bodova

Mauro, koji je pripremio file pagara, krumpir, brokulu, kremu od potočarke i čips od češnjaka, bio je prvi na redu za ocjenjivanje.

- Mislim da je ovo među ljepšim tvojim tanjurima, mislim da je čak najljepši - pohvalio je chef Maura i dodijelio mu sedam bodova.

Foto: RTL

Anel je predstavio svoje jelo – patku s knedlom od kruha. Patka je bila sirova, a knedle nedovoljno rahle jer je u njima bilo previše jaja, ali su okusi bili u redu pa je Anel dobio pet bodova.

Lucija je pripremila pečenu ražu s kremom od slanutka i pečenog češnjaka, orzo s pireom od kelja i čips od slanutka.

- Raža je božanstvena - rekao joj je Gretić i dodijelio osam bodova.

Gretić pohvalio Vehida za ideju

Slijedio je Vehid, koji je chefu pripremio otvoreni raviol na kremi od tikve i jabuke i tartar od škampa sa teriaki umakom i umakom od soje.

Chef je pohvalio ideju i koncept, ali rekao da je tijesto predebelo i dao Vehidu šest bodova.

- Kad sam vidio da je Anelu dao 5 za sirovu patku, a meni za malo deblje tijesto šest, malo sam bio razočaran - priznao je Vehid.

Foto: RTL

Viktor je pripremio list s porilukom zamotan u nori algu i krumpir kuhan u temeljcu i odmah priznao kako nije zadovoljan svojim jelom. Chef mu je dao svega tri boda.

- Ljut sam na sebe, ali mislim da je možda bolje da mi se sad to desilo nego za par tjedana - rekao je.

Chiara, koja je jedva stigla dovršiti jelo, nadala se da je bolje od juhe koju je pripremila na prvom izazovu. Međutim, za svoj rižoto od potočarke s mariniranom skušom dobila je samo dva boda.

- Više sam očekivao od tebe, iskreno - rekao joj je chef.

Domagoj osvojio imunitet

Domagoj je bio zadnji na redu za predstavljanje jela i chefu je pripremio file zubatca s tamnim temeljcem i kremom od krumpira i pečenog češnjaka zamotanu u list celera te zapečenu.

- Bravo, divan je tanjur, sjajno ispečen zubatac i pun okusa - rekao mu je Gretić i dodijelio devet bodova čime je Domagoj osvojio imunitet.

- Imunitet je jako dobra stvar u ovom segmentu natjecanja i odmah je zabilježen ulazak u top šest i lakše se diše - rekao je pobjednik.

Foto: RTL

- Ako je ovo naznaka onoga što slijedi, onda nemamo nikakvih briga, onda ja imam briga da odlučim koji je tanjur najbolji. Ajde, dovedite me u tu situaciju da ja stojim tu deset minuta i gledam četiri tanjura i biram koji je najbolji. Onda je kulinarstvo pobijedilo - rekao je kandidatima zadovoljni Gretić

- Hvala vam na ovom prekrasnom predstavljanju vaših jela. Meni je to jedno sedam godina bolje nego kad ste prvi put predstavljali svoja jela - dodao je.

Foto: RTL

Kandidati su se vratili u kuću i razgovarali kako se moraju bolje organizirati sad kad su svi u istoj kuhinji.

- Koliko god jesmo bili crveni i plavi, sad smo jedan tim. Na servisima moramo funkcionirati maksimalno dobro, moramo gledati jedan na drugog, a ne samo na sebe - zaključio je Domagoj.