Domagoj Vida i prijatelji očarali gledatelje u emisiji o farmi crnih svinja: 'Isti s novcem i bez njih'

U prvoj epizodi druge sezone dokumentarne emisije 'Dulum zemlje', gledatelji su mogli vidjeti našeg reprezentativca Domagoja Vidu (33), koji je još 2014. godine uložio u uzgoj crnih svinja u Slavoniji kako bi pomogao prijateljima.

Hrvatski nogometaš, srebrni sa Svjetskog prvenstva u Rusiji i brončani sa završenog SP-a u Katru, s trojicom prijatelja, Lukom Mandićem, Dimitrijem Simonovićem i Draganom Simonovićem, stvorio je farmu crnih svinja u Cretu Viljevskom pored Donjeg Miholjca.

Emisija je oduševila gledatelje koji su odmah počeli ostavljati svoje pozitivne dojmove na Facebooku.

- Domagoj svaka vam čast! Ostati isti i bez puno novca i sa mnogo novca vrlina je dostojna hvale i naklona! Ponos ste naše Slavonije! - piše jedan od gledatelja, a drugi dodaje:

- Odlična emisija. Napokon nešto pozitivno. I svaka čast Vidi i ostalim dečkima na poduzetnosti, trudu i radu. Oduševljena sam njihovim pristupu poslu i životinjama.

- Jučer sam gledala emisiju i dečki su baš top. Baš su me oduševili. Svaka čast i puno uspjeha za dalje - pišu te dodaju:

- Mi iz Slavonije smo to znali i lijepo je da se objavi. Divan čovjek je Vida. Ima novca, zaradio i dio odvojio za svoje prijatelje da krenu. Svaka čast ipak su to prijatelji iz djetinjstva, a on ih voli, odnosno svi se vole i ne stide se odakle su. Divno. Neka se i drugi ugledaju na njega.

Vida i prijatelji bave se uzgojem 'fajferica', autohtonih crnih slavonskih svinja, a u biznis su ušli prije četiri i pol godine. Luka Mandić zadužen je za održavanje farme, a inače je po struci dentalni tehničar. Svinje se hrane s vrhunskom hranu koju sami proizvode, a sve kako bi završni proizvod bio iznimno kvalitetan. Svježe meso prodaju vrhunskim restoranima koji su prepoznali njihovu kvalitetu, iza čega stoji puno truda.

