Domenica Dragoje: Ne želim se skinuti da bih uspjela u glazbi

Nakon što je u ožujku objavila prvu pjesmu “Vraćam se”, Domenica Dragoje (19), kći pjevača Silvestra Dragoje (56), poznatijeg kao Šomi iz benda Neki to vole vruće, trenutačno priprema novu pjesmu.

- Još prije ljeta krenula sam raditi na drugom singlu kojem se jako veselim i nadam se da će brzo biti gotov - otkriva nam pjevačica, koja trenutačno dane provodi u studiju. Glazbom se, tvrdi, počela baviti još kao djevojčica. S obzirom na to da dolazi iz glazbene obitelji, s pjevačima je imala doticaj od malih nogu.

- Odmalena sam bila okružena glazbom i to me u neku ruku definiralo kao osobu. Uvijek sam bila glasno dijete i voljela sam pjevati pa su me roditelji usmjerili dalje - kaže Domenica, koja je odrasla slušajući pjesme kultnih glazbenika.

- Ono što mi je najviše ostalo u sjećanju je Frank Sinatra. Moj tata je uvijek volio jazz i često je svirao, ali slušala sam i Queen, Beatlese i Olivera Dragojevića - rekla je glazbenica. Prvu pjesmu napisala je sama, a inspiraciju je, kaže, pronašla u vlastitoj ljubavnoj situaciji kroz koju je tad prolazila.

Iako nikad nije razmišljala kome bi voljela napisati pjesmu, Domenica kaže da bi joj trebala doći neka pjesma za koju bi ona osjećala da je određeno pripada nekome.

No da neki glazbenik ipak odbije njezinu zamisao i tekst, pjevačica bi se ponašala kao profesionalka.

- To bi za mene bilo normalno i korektno,ne bih se naljutila. Mislim da osoba mora osjetiti pjesmu i tada je to prava stvar - objašnjava.

S osam godina snimila je duet sa Jacquesom Houdekom (37), a pjevala je i s Ivanom Kindl (40). Voljela bi surađivati i s ostalim hrvatskim glazbenicima, ali Domenica zna tko joj je favorit za duet.

- Vjerojatno bi mi prvi izbor bio Nina Badrić - kaže pjevačica, kojoj je najveći životni uzor otac Silvestar. Njegova najdraža pjesma joj je, kako otkriva, “Zagrli me nježno”.

- Ta pjesma mi je, od kad znam za sebe, bila draga i uvijek će imati jedno posebno mjesto u mom srcu - smatra pjevačica, koja bend Neki to vole vruće sluša često, a nekad zna i otpjevati nešto na njihovim koncertima kada se za to pojavi prilika.

S ocem i majkom, pjevačicom Brankom Delić (41), također bi voljela surađivati.

- Jedino treba doći neka pjesma koja će biti prigodna i meni i njima - izjavila je mlada glazbenica. Otkriva kako je njezini roditelji podržavaju maksimalno te da su joj uvijek veliki poticaj. Trenutačno je zaokupljena fakultetskim obvezama na smjeru odnosi s javnošću, no jednog dana se nada da će joj glazba biti okupacija u životu.

- Glazba će mi uvijek biti na prvome mjestu i voljela bih se baviti njom ako će biti mogućnosti - rekla je glazbenica.

Inspiraciju većim dijelom pronalazi u pop glazbi. Otkriva da najviše cijeni izvođače koji se promoviraju po svojoj glazbi, a ne po izgledu i golišavim fotografijama.

- Danas se svatko može skinuti i skupiti lajkove, ali bitno je kako netko pjeva i kakav je kao osoba - ističe mlada glazbenica. Da može birati, voljela bi nastupati na Madison Square Gardenu u New Yorku, a velika joj je želja i cilj da snimiti album.