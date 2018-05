Domenica: 'Oliver mi je idol. S njim bih voljela snimiti pjesmu'

Inspiriraju me ljubavne situacije u kojima se nalazim i razne životne prepreke, kaže Domenica Dragoje (20), studentica novinarstva i odnosa s javnošću. Za prvi singl 'Vraćam se' kaže da je autobiografski. Sama je napisala tekst i glazbu.

Foto: Privatni album

- Moja prva pjesma je klasični moderni pop. Volim i druge žanrove, ali u popu se možda najbolje snalazim. Najbliži mi je - objašnjava mlada pjevačica. Domenica je kći Silvestra Dragoja - Šomija, frontmena grupe Neki to vole vruće, i Branke Delić, pjevačice i zaljubljenice u pop i soul. Talent i ljubav prema glazbi naslijedila je, kaže, upravo od roditelja.

- Kao mala imala sam priliku gledati kako to izgleda ‘iza zavjesa’. Roditelji su mi tad radili na različitim projektima. Kako sam odrastala, tako su mama i tata primijetili da imam afinitet prema glazbi pa su me odlučili uključiti u zbor Klinci s Ribnjaka - prisjetila se Domenica i dodala kako su to bili njezini glazbeni počeci. Kasnije je krenula u glazbenu školu u kojoj je svirala klavir.

Foto: Privatni album Kći je Silvestra Dragoja - Šomija, frontmena grupe Neki to vole vruće, i pjevačice Branke Delić

- Nakon godina sviranja jedan dan mi je došla neka melodija u glavu i ubrzo je nastala moja autorska pjesma - govori. Još kao dijete nastupala je sa Jacquesom Houdekom, Majom Vučić i Ivanom Kindl.

- Kao mala bila sam vrckasta i brbljava pa sam s njima imala prijateljski odnos. Često su mi se smijali jer nikad nisam imala tremu prije nastupa - ističe Domenica. Glazbeni uzori su joj Tony Cetinski, Nina Badrić, Vanna, a idol Oliver Dragojević.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Jako bih voljela surađivati s Oliverom. Tu su i Tony i Nina, pa i Zsa Zsa. Postala sam njezin fan u zadnje vrijeme i stvarno je obožavam - kaže. Na glazbu trenutačno gleda kao na hobi.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Fakultet mi je na prvome mjestu. Odmah nakon toga slijedi glazba - objašnjava Domenica, koju opušta druženje s prijateljima i duge kave na suncu.