Domenica otkriva: 'Ne bih se u ovo upustila da nije bilo Huljića, a najveći cilj mi je Arena 2030.'

Ludi prosinac Domenici Žuveli (31) najdraži je mjesec u godini. Osim najslađeg iščekivanja Božića, to je mjesec u kojem najviše radi i stalno je na putu, pa joj svake godine prebrzo prođe i čini joj se da ni ne stigne uživati u njemu koliko bi htjela.

Postala je prava maherica u pakiranju kofera, a uz nastupe naveliko radi i na novom singlu koji izlazi početkom 2024. Domenica ga najavljuje kao nešto posve novo i neočekivano.

Imate lijep profesionalni put; od 2017. i singla 'Kad sam s tobom' do danas mahom uspješnice. Ako i nisu bile pobjede na festivalima ili Dori, vrte ih na radiju. Jeste li zadovoljni?

Kad sam krenula, nisam imala očekivanja. Naredalo se puno predivnih stvari, od festivala, albuma, suradnji do nagrada. Puno toga sam naučila, mislim da sam napredovala u svakom smislu i veselim se svakom koraku naprijed.

Foto: PROMO

Prvo pa muško, kaže se. Prvi album 'Ćiribu, ćiriba' dobio je 2020. Porin za najbolji album zabavne glazbe. Pamtite li emocije, trenutak kad su pročitali vaše ime?

Nevjerojatan osjećaj. Nikad nisam razmišljala o Porinu ranije i sama nominacija mi je bila dovoljna! Mislila sam da je Porin nešto nedostižno, da ga dobivaju samo ljudi koji su cijeli život na sceni, tako da je to za mene bilo veliko iznenađenje nakon nekoliko godina glazbene karijere, i to s prvim albumom. Sad kad ovo govorim, zvuči mi nevjerojatno, ali je istinito. Svakako je lijepa potvrda da sam na dobrom putu i veliki poticaj za dalje!

Kako ste izbjegli zamku slave? U smislu da vam nije udarila u glavu? Da ste ostali dragi, pristupačni bez obzira na popularnost?

Popularnost me nikad nije zanimala, došla je samo kao posljedica posla s kojim sam se odlučila baviti. Od 2017. puno toga mi se promijenilo, ali i dalje se trudim imati približno život koji sam imala i prije karijere. Taj balans privatnog i poslovnog mi je važan i nadam se da ću ga i dalje tako održavati.

Foto: Instagram/Domenica Žuvela

S autorskom ekipom obitelji Huljić iza sebe - bolje ne može. Jeste li i u jednom trenutku pomislili 'Baš sam sretnica!'

Ne prođe dan da ne pomislim kako sam sretna i zahvalna kakvim sam ljudima okružena. Obitelj Huljić je definitivno jedna od njih, da nismo imali takav odnos koji se temelji na velikom povjerenju, vjerojatno se nikad ne bih upustila u ovu avanturu.

U tih šest godina solo karijere što biste izdvojili kao najljepši trenutak?

Teško mi je izdvojiti samo jedan kad mi se u tih šest godina karijere život okrenuo za 360 stupnjeva. Možda mogu izdvojiti najhrabriji trenutak kad sam odlučila rezervirati Arenu 2030., koja je definitivno najveći cilj na kojemu ću raditi u ovih idućih sedam godina.

Foto: PROMO

Ljubav prema glazbi usadila vam je mama Romana. Pjevate li ikad zajedno? Izvedete li je na kojem nastupu? Ili samo po doma?

Odmalena sam s njom sudjelovala u tom kreativnom procesu oko skidanja pjesama jer ipak je u 90-ima trebalo puno više uložiti trud da se skine pjesma s CD-a ili kasete, pa preslušavati i učiti. Često sam i odlazila na gaže i vjenčanja na kojima je pjevala.

Pretpostavljam da nije bilo lako odlučiti se na solo karijeru. Tko vas je podržao?

Imala sam stvarno veliku podršku obitelji Huljić koja me nagovorila, a trebalo mi je samo nekoliko godina hrabrosti, dok nisam konačno sama sebe uvjerila i odlučila probati. Izbacivanje sebe iz zone komfora je nešto najbolje što možeš napraviti i svima bih poželjela da to naprave s vremena na vrijeme.

Poznato je da ste bliska prijateljica s Mijom Dimšić, mlađim Huljićima... Kako izgledaju vaši izlasci? Postoji li mjesto na kojemu se možete dobro zabaviti a da ne pokazuju prstom u sve vas?

Nas dvije nismo opterećene time. Do te mjere da smo jednom izašle u klub u trenirci i uggsicama. Ipak, najdraža naša druženja uvijek završavaju njezinim sviranjem gitari, pjesmom i dobrom čašom vina.

Foto: Instagram/Hubert Boesl

Što volite raditi kad ste doma, kad nema gaža, snimanja?

Volim svoj život u Splitu, provodim puno vremena u šetnjama u prirodi, pogotovo uz more sa svojom pudlicom Zarom. Volim ispijati kave na suncu, družiti se s prijateljima. Isto tako, kuhati svaki dan, to me baš jako veseli.

Kako se vaš dečko Ivan nosi s vašim poslom? Padne li mu teško kad kažete 'moram na turneju, nema me nekoliko tjedana'?

Jedan drugom smo velika podrška. Naš odnos se temelji na velikom podržavanju i razumijevanju, tako da smo oboje navikli na tu odvojenost i zbog toga cijenimo još više zajedničke trenutke.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Božić je pred vratima. Kako blagdani izgledaju kod vas doma? Tko kiti bor, tko peče kolače, tko sprema božićnu trpezu?

Kao i svake godine, Badnjak i Božić provodim doma na otoku. Dvaput kitim bor, početkom mjeseca kod sebe doma u Splitu, a onda to ponovim na Badnjak sa svojima. Božić provedem mirno, uglavnom budem kod bake na ručku koja nas svake godine okuplja, a ostatak dana doma u pidžami i gledam 'Harryja Pottera' - meni više nego dovoljno.

Kakvi ste s darivanjem? Potrošite malo bogatstvo na darove dragim ljudima ili kupujete ciljano?

Obožavam darivati ljude tijekom cijele godine, a posebno u ovom periodu. Mislim da sam dobra u slušanju, što mi uvelike olakšava oko poklona.

Jeste li od onih koji donose novogodišnje odluke? I što si želite u 2024.?

Volim si istaknuti i zapisati novogodišnje želje, pa ih se krajem godine prisjetiti i rezimirati godinu. Sebi i svojima - kao i uvijek želim samo zdravlja, a ostalo ćemo sve lako.