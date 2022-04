Domenica u haljini istaknula vitku figuru, a Larisa primjetila: 'Tvoje noge su sve duže i duže'

Domenica Žuvela (29) i Mario Ožbolt u uskršnjem specijalu showa 'Ples sa zvijezdama' otplesali su sambu, a par se i modno uskladio. Svojim su imidžem oduševili žiri, ali i gledatelje ispred malih ekrana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, pjevačica se na pozornici pojavila u minijaturnoj ružičastoj haljini otvorenih leđa koja je savršeno istaknula njezinu vitku figuru i duge noge, a Mario u ružičastoj košulji. Domenica se o cijelom svom jučerašnjem izgledu našalila s Larisom Lipovac Navojec (45).

Pjevačica je svojim izgledom oduševila i 'strogog' Marka Cibocija (40) te Maju Šuput (42)

- Kad god ti želim uputiti kritiku, onda me pogledaš kao malo janje i zaboravim što sam htio reći - komentirao je nakon njihovog nastupa Ciboci.

- Najbolje u povijesti izgledaš večeras - komentirala je Domenici Maja.

Žuvela se svojom modnom kombinacijom pohvalila i na društvenim mrežama.

- Moram reći: ‘on crn, a ja plava, i to je to je ta - dobitna kombinacija’ hvala Mario na ovom zabavnom tjednu i što si me naučio (za mene) najteži ples. Baš mi je bio gušt plesati s tobom! - napisala je Domenica na Instagramu uz njihovu zajedničku fotografiju.

Među brojim komentarima našao se i onaj Dalibora Petka.

- Walme na aparatima, veselim vam se opet sljedeći tjedan - našalio se voditelj, a ubrzo su uslijedili i komplimenti.

- Bilo je divno! - napisala je jedna od pratiteljica.

- Mario je super, ali Alan je Alan - zaključila je druga.

Najčitaniji članci