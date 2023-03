Dominik je odustao na pitanju za 18.000 eura: Znate li vi što označavaju ova imena?

Zagrepčanin Dominik Pipunić koji je u prošloj emisiji 'Tko želi biti milijunaš?' započeo svoj pohod na milijun, novo izdanje popularnog kviza otvorio je pitanjem za 300 eura. Trebao je odgovoriti koja je pjevačica prošle godine zahvalila predsjedniku Bajramu Begaju na albanskom državljanstvu. Una Kuna, Dua Lipa, Una Lipa ili Dua Kuna.

Foto: HRT

Natjecatelj koji je na raspolaganju imao sva tri džokera, odlučio se za odgovor B - Dua Lipa što je bio i točan odgovor na šesto pitanje.

Na idućem pitanju 22-godišnji student zatražio je prvog džokera. Pitanje za 600 eura glasilo je: Ako je vjerovati latinskoj izreci "Pecunia non olet", novac... A - ne donosi sreću; B - ne pada s neba; C - ne smrdi ili se D - ne kvari? Natjecatelj se dvoumio, od ponuđenih odgovora C je odmah odbacio kao točan i zatražio je džokera zovi.

Džoker je, čim je čuo pitanje, rekao kako je točan odgovor C - ne smrdi. Dominik je prihvatio njegovu sugestiju i osvojio 600 eura.

- Izreka se pripisuje caru Vespazijanu za čije je vladavine uveden prvi javni zahod. Car je uveo i porez na skupljanje urina te javne zahode čije se korištenje naplaćivalo, objasnio je voditelj Tarik Filipović.

Foto: HRT

Na devetom pitanju Dominik je trebao odgovoriti tko je za svoj roman proučavao djela "Istoria degli Uscochi" i "Povijest grada Senja": Dinko Šimunović, August Šenoa, Pero Budak ili Eugen Kumičić. Zatražio je džokera pola-pola nakon čega su ostali Dino Šimunović i August Šenoa.

- August Šenoa me vukao. Moj konačan odgovor je B , kazao je Dominik i osvojio 2.500 eura.

- Dominik je lijepo rekao i o kojem se djelu radi, "Čuvaj se senjske ruke", koje govori o uskocima i gradu Senju. U predgovoru sam Šenoa navodi knjige koje je koristio kao građu, pojasnio je Tarik.

Foto: HRT

Za prelazak drugog praga, Dominik je iskoristio posljednjeg džokera. Pitanje za 5.000 eura je glasio: Tko je poklonjenom konju s pravom "gledao u zube"? Laokoont, Lakedemon, Ladon ili Leart?

Zamolio je publiku za pomoć. Za Laokoonta je bilo njih 40%, 32% za Ladona, 16% za Laerta, a 12% za Lakedemona. Prihvatio je mišljenje publike i kao konačan odgovor naveo je A - Laokoont, što je bilo i točno.

Foto: HRT

- Lijepo ste detektirali Troju. Kada su Grci pred Trojom, kao tobožnji zavjetni dar ostavili velikoga drvenoga konja, koji je u utrobi krio znamo što (grčke vojnike), Laokoont je uzaludno savjetovao Trojancima da ga ne uvode u grad jer se u tome krije neka varka, pojasnio je Tarik.

Dvanaesto pitanje, za 18.000 eura, glasilo je: Lambert, Petermann, Beardmore i Hubbard imena su nekih od najdužih svjetskih.... čega? Grebena, kanjona, fjordova ili ledenjaka? Dominik je odustao od odgovora i kući otišao s 10.000 eura. A da je odgovarao, naveo bi D - ledenjaka što je točan odgovor.

- Lambert na Antarktici sa svojih 400 kilometara najduži je ledenjak na svijetu, dodao je Tarik.

Foto: HRT

Na vrući stolac iduća je sjela Mima Georgieva iz Zagreba. Liječnica, specijalistica internist - kardiolog, koja radi u privatnoj poliklinici, lako i sigurno je prešla prvi prag.

No, na šestom pitanju zatražila je prvog džokera jer nije znala da po čemu se, osim po pameti, razlikuju braća Joe, Jack, William i Averell Dalton - po frizuri, boji očiju, visini ili hodu. Nakon suženog izbora ostali su B - po boji očiju i C - po visini, a natjecateljica se odlučila za odgovor C i osvojila 300 eura.

Foto: HRT

Na devetom pitanju Mima je zatražila džokera zovi. Nije znala na kojoj je rijeci prirodni fenomen koji domoroci zovu "dim koji grmi". Zambezi, Kongo, Nil ili Limpopo?

Iako džoker nije bio siguran je li Zambezi ili Kongo, natjecateljica je kao konačan odgovor navela A - Zambezi i osvojila 2.500 eura.

- Viktorijini slapovi nalaze se na granici između Zambije i Zimbabvea, a po britanskoj kraljici nazvao ih je škotski istraživač David Livingstone. Zambezi - odgovor je točan , objasnio je Tarik.

Na 10. pitanju, za prelazak drugog praga, trebao je odgovoriti kome, u skladu s vlastitom željom, na nadgrobnom spomeniku piše "autor Deklaracije američke nezavisnosti": Georgeu Washingtonu, Thomasu Jeffersonu, Benjaminu Franklinu ili Jamesu Madisonu?

Natjecateljica je zatražila mišljenje publike koja je dala 50% glasova za Jeffersona, 30% Franklina, 13% za Madisona i 7% za Washingtona. Nakon kraćeg razmišljanja natjecateljica je kao konačan odgovor navela B - Thomasu Jeffersonu i točnim odgovorom osvojila 5.000 eura.

Foto: HRT

- Puni epitaf, koji je sam napisao, je: Ovdje je sahranjen autor Deklaracije američke nezavisnosti, statuta Virginije o vjerskim slobodama i otac Sveučilišta u Virginiji - Thomas Jefferson, pojasnio je Tarik.

Mima Georgieva svoj pohod na jackpot od 150.000 eura nastavit će u idućoj emisiji popularnog kviza "Tko želi biti milijunaš?". Otvorit će ga odgovarajući na 11. pitanje, za 10.000 eura ali bez džokera.

Foto: HRT

