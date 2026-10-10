Dominika i Miru kardinalne pogreške odvele u stres test: 'Sutra ću pokazati tko je tata'

Izazov neobičnih kombinacija namirnica završio je velikim razočaranjem za Dominika Bobana i Miru Gudelja Marjanovića. Obojica su pred chefove donijela nedovoljno pečeno meso i ribu, zbog čega su si osigurali mjesto u stres testu.

Dominik je poslužio jelo nazvano 'piletina bez korice', no ni nakon 40 minuta u pećnici meso nije bilo pečeno, pa ga chefovi nisu željeli kušati. Pogreška ga je dovela do suza.

Foto: NOVA TV

- Htio sam začiniti pastu, povrtni velouté s crvenim paprom. Ništa na tanjuru nije gotovo jer se nije ispeklo kako treba. Napravio bih i drugačiji servis - objasnio je.

Probleme je imao i Miro, koji ni sam nije bio siguran je li riba koju je donio pred žiri pečena. Nakon desetak minuta pripreme u aluminijskoj foliji ostala je sirova.

- Idem u stres test, nemam briga, nema stresa, sutra ću pokazati tko je tata - poručio je Miro, dok je Dominik zaključio: 'Važno je imati hladnu glavu i znati se snaći. Mene je to koštalo ovoga puta'.

Foto: NOVA TV

Na suprotnoj strani našao se Juan Jose Nunez Andrade, koji je za svoj tanjur dobio velike pohvale.

- Plating je jako dobar, okusi su tu. Lijepo osvježavajuće jelo, kreativno i originalno - pohvalio ga je Stjepan.

Ipak, Dominik i Miro nisu bili jedini čijim jelima chefovi nisu bili zadovoljni. Mariji Jakšić zamjerili su nedostatak konkretnog priloga, dok je Marija Bilić servirala presušeno meso i nije stigla dovršiti sve planirane komponente.

- Da se mene pitalo, poslao bih još dvije osobe u stres test. Jedna se od njih ponovno provukla – mislim na Mariju Jakšić i Mariju Bilić. Vaša je sreća što su Dominik i Miro napravili kardinalne greške - upozorio ih je Stjepan te im poručio da prestanu isporučivati polovične tanjure.

Foto: NOVA TV

- Ne bih voljela da mi je tanjur opet među najgorima - priznala je zabrinuta Marija Bilić.

Unatoč pogreškama, Stjepan je na kraju pohvalio napredak kandidata:

- Većina vas ide uzlaznom putanjom, to nam se sviđa.

Dominika i Miru, međutim, sada čeka stres test i borba za ostanak u MasterChef kuhinji, a novu epizodu ne propustite pratiti u ponedjeljak na Novoj TV i Nova Play.