Donald Sutherland snimao je u Hrvatskoj i skoro umro: 'Vidio sam tunel sa svjetlom na kraju'

Legendarni glumac Donald Sutherland preminuo je u 89. godini nakon duže bolesti. Vijest je na društvenim mrežama potvrdio njegov sin Kiefer. Sutherlandova karijera trajala je više od 50 godina, a glumio je u čak 200 filmova i serija. Bio je najpoznatiji po ulogama u filmovima 'M*A*S*H', 'Dvanaest žigosanih', 'Zlato za odvažne', 'Klute', 'Obični ljudi' i brojnim drugima.

Donald je rođen 17. srpnja 1935. godine u Saint Johnu u New Brunswicku. Njegov otac bio je trgovac, a majka mu je bila učiteljica matematike. Kada je imao 12 godina, njegova se obitelj preselila u Bridgewater u Nova Scotiji. Tamo je pohađao srednju školu, a na fakultet je išao na Sveučilište u Torontu. Studirao je inženjerstvo i dramu, a diplomirao je 1958. godine.

THE CANADIAN PRESS 2017-09-09 | Foto: Christopher Katsarov/Press Association/PIXSELL

Nakon fakulteta je radio u jednom kazalištu u Ontariju, a onda se upisao u londonsku Akademiju glazbe i dramske umjetnosti, ali je odustao nakon godinu dana. Pet godina je proveo radeći i glumeći u repertoarnim kazalištima.

Prvu ponudu za film je, kako je svojedobno rekao, dobio 1962. godine, a iste se godine prvi put pojavio na televiziji, u jednoj epizodi serije 'The Saint'. Potom je dobio ulogu u filmu 'Dr. Terror's House of Horrors' iz 1965. godine. Svoju najveću i do danas najpoznatiju ulogu dobio je 1970. godine u filmu 'M*A*S*H'. U isto je vrijeme Donald dobio ulogu u filmu 'Kelly's Heroes', koji je snimao u Hrvatskoj. Tada je glumac umalo umro.

Dolazak poznatih na Vanity Fair party povodom dodjela nagrada Oscar | Foto: PA

Tijekom jedne akcijske scene je pao i teško ozlijedio kralježnicu. Hitno su ga prevezli u bolnicu koja nije bila dobro opremljena, a glumac je pao u komu.

- U jednom trenutku vidio sam tunel sa svjetlom na kraju i osjetio sam kako se krećem prema njemu. Pogledao sam dolje i gledao svoje beživotno tijelo. No, nisam htio otići. Primio sam se za rub kreveta kako bih ostao na ovom svijetu - ispričao je jednom prilikom glumac, koji je, dok je bio u komi, mogao čuti sve što se događalo oko njega.

Nakon što se probudio iz kome su ga prebacili u bolnicu u London te ga operirali čak sedam puta. Nakon operacija se vratio na snimanje filma. Tijekom snimanja 'Kelly's Heroes' je imao i meningitis te je tada, kako je tvrdio, doživio kliničku smrt.

- Na setu sam se strašno razbolio i smjestili su me u bolnicu. Imao sam jaki meningitis, a kako u bolnici nisu imali antibiotika pao sam u komu. Rekli su mi da sam na par sekundi doživio kliničku smrt koje se čak i sjećam. Imao sam dojam da vidim plavi tunel kroz koji se spuštam obasjan bijelom svjetlošću. Fizički dojam bio je kao da se opirem uprtih stopala u krevet da me ‘smrt ne odvuče’. Očito je da sam uspio! Tada mi se jednostavno još nije išlo, ali moram priznati da je bilo vrlo izazovno i da sam u jednom trenutku pomislio i zašto ne? - rekao je svojedobno.

40th Toronto International Film Festival | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Film 'Kelly's Heroes' snimao se u Istri, zbog čega se 2017. godine na istom mjestu održao airsoft susret 'Kelly's Heroes' u Vižinadi. Tada se okupilo 90 airsoft igrača iz Slovačke, Slovenije, Češke, Poljske, Mađarske, BiH i Hrvatske, a u spomen kultnog filma su igrači uprizorili scene borbe iz filma, prema scenariju i na autentičnim lokacijama. Osim toga su igrači nosili i replike vojnih odora iz filma.

Airsoft susret "Zlato za odvažne" u Vižinadi | Foto: Daniel Klemm

Glumac je 2015. u Hrvatskoj, točnije u Opatiji, snimao seriju 'Granice zločina'. U istoj je seriji ulogu imao i Goran Višnjić. Tada je Donald uživao u ljepotama naše obale, a sa sobom je doveo i psića.

Goran Kovačić/Pixsell | Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Glumac je imao buran ljubavni život. S prvom suprugom Lois Hardwick se razveo 1966. godine nakon sedam godina braka. Iste se godine vjenčao za Shirley Douglas. U braku su dobili dvoje djece, blizance Kiefera i Rachel. Međutim, razveli su se 1971. godine zbog Donaldove afere s Jane Fondom. Potom je tijekom snimanja filma 'Alien Thunder' upoznao svoju treću suprugu Francine Racette, s kojom je dobio sinove Roega, Rossifa i Angusa.