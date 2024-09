Donna Vekić javila se iz Amerike i pokazala novu frizuru: 'Tako ti dobro stoji ova promjena...'

Nakon što je osvojila srebrnu medalju u finalu Olimpijskih igara u Parizu, tenisačica Donna Vekić (28) uputila se u New York gdje trenutačno sudjeluje na US Openu. U pauzama od mečeva odlučila se počastiti novom frizurom.

Skratila je šiške, a sudeći prema komentarima ova promjena joj itekako dobro pristaje.

'Nova kosa, ali ista Donna, vrlo lijepa', 'Odlične su ti šiške', 'Vrhunska frizura', 'Tako ti dobro stoji ova promjena', hvalili su Osječanku pratitelji na Instagramu.

S novom frizurom zaigrat će i danas protiv Qinwen Zhang, tenisačice koja ju je pobijedila u finalu Olimpijskih igara u Parizu.

- Tenis sam počela igrati sa šest godina i tada mi je to bila isključivo zabava, nikako odricanje. Što sam bila starija i kako je tenis uzimao maha, počela sam shvaćati da ne mogu raditi sve što poželim jer to možda nije najbolje za moju karijeru. Odabrala sam taj put, imam postavljene ciljeve i, na kraju krajeva, to je moja velika ljubav, pa se u tom kontekstu ništa ne čini preteško - rekla je Donna 2020. godine u intervjuu za Gloriju Glam.

Foto: Instagram