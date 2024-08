Donosimo top 5 najboljih novih sezona koje su izašle u 2024.

Nažalost, završila je jedna od najboljih serija “Curb Your Enthusiasm”, odnosno “Bez oduševljenja, molim” (ocjena 9, Max, HBO Max). Iako, nikad se ne zna, možda Larry David iscijedi još jednu sezonu ili nekoliko dobrih specijala, no moram priznati da sumnjam u to, čovjek je odbio stotine milijune dolara za još koju sezonu “Seinfelda”, pa ne vjerujem da će riskirati s “Bez oduševljenja, molim”.

Iako, to je Larry David, ima par stotina milijuna dolara na računu, a nije mu problem svađati se oko dva škampa više ili manje u porciji pržene riže sa škampima. Velim, nažalost, što serija završava, ali dobra vijest jest je to što zbog toga neće otklizati u prosječnost, a još je bolja vijest da je sa svakim gledanjem serija bolja i bolja i gotovo pola odličnih fora u prvom gledanju nije ni opaženo.

Foto: promo

“Bez oduševljenja, molim”, tko bi to rekao, doživjelo je čak punih 12 sezona, a Larry David ulazio je hrabro glavnom u mnoge teme u koje većina ne bi ušla i nogom. Humor u seriji bio je i vulgaran i profinjen, ali vješto izbalansiran, a neke od situacija u koje je “upadao” bile su gotovo mučne za gledanje, a istodobno životne i nevjerojatno smiješne.

U mnogim stvarima serija je ponavljala štoseve iz “Seinfelda”, ali odlazeći dublje, i crnije, i hrabrije, plešući po granici toga kad nešto prestaje biti smiješno i postaje odvratno. Iako je to stvar ukusa, ta granica nikad nije prijeđena, iako je Larry David jako, jako plesao na rubu. Osim toga što se serija može gledati bezbroj puta i svaki put ćemo u svakoj epizodi otkriti neki novi štos koji nam je do sada promaknuo, više-manje je u svih 12 sezona uspjela zadržati besprijekornu kvalitetu. A sa svakom sezonom dolazili su i novi gosti, velike holivudske zvijezde, koje su uglavnom pristajale glumiti same sebe i pristajale da ta taj njihov autoportret ne izgleda baš najprimjerenije, dapače, često jako obratno. Možda je serija za nijansu slabija u posljednje dvije sezone, ali riječ je o nijansi. A moguće je i da su očekivanja postala prevelika, pa da se od Larryja očekuje nemoguće. Definitivno jedna od najsmješnijih serija.

Slow Horses

APPLE TV (8/10)

Jedna od najboljih špijunskih serija “Slow Horses” kod nas je pomalo nezapažena, ponajviše zbog toga što se prikazuje na Apple TV-u. Serija je nastala prema seriji špijunskih romana Micka Herrona o skupini “špijunskih luzera”, ljudi koji su zglajzali u svom poslu taman toliko da su na rubu od otkaza, ali ne i dovoljno za otkaz, pa onda završe u Slough Houseu, odjeljenju MI5, u kojem se najviše čemu se mogu nadati jest da kopaju po smeću osumnjičenika ili da sjede u beskrajnim i besmislenim zasjedama.

U seriji “luzere” predvodi fantastični Gary Oldman kao isluženi hladnoratovski agent Jackson Lamb i ta uloga mu pristaje kao salivena. Na neki način ponavlja ulogu Georgea Smileyja iz “Dečko, dama, kralj, špijun”, ali s obrnute strane. Dok je Smiley pedantan, uredan, uvijek pristojan, Lamb je prljav, prdi, puši i pije u uredu. Ali obojica su podjednako briljantna. Iako sami zapleti, kao i špijunske igre, nisu pretjerano komplicirani, serija je odlična prije svega jer jako dobro i ozbiljno karakterizira više-manje sve likove.

Foto: promo

Kleo

NETFLIX (7,5/10)

Kad smo već kod špijuna, nedavno je na Netflix došla nova sezona njemačke serije “Kleo”, serije o bivšoj agentici (i ubojici) Stazija koja se nakon izlaska iz zatvora suočava s raspadom DDR-a i ujedinjenjem Njemačke. Serija neprestano pleše na granici komičnosti, pa čak i grotesknosti, i ozbiljne špijunske priče, a razigrano ludilo kraja 80-ih i početka 90-ih i pojave techna odličan je dekor za sve bizarne likove koje se u sve to prirodno uklapaju.

Nova sezona, koja se i dalje drži 1989./1990. za nijansu je slabija od prve, ali i dalje je vrlo razigrana duhovita i ne bježi od groteske i bizarnosti (nije zgorega reći da se dio radnje zbiva u bivšoj državi), a Jella Haase u ulozi Kleo je jednostavno neodoljiva.

Foto: PROMO

True Detective: Night Country

HBO MAX (7,5/10)

Dugoočekivana četvrta sezona “True Detectivea” s Judie Foster u glavnoj ulozi ni približno nije dosegla prvu i legendarnu sezonu serije. Ali tako će vjerojatno biti sa svim nastavcima “True Detectivea”.

Usporedbe s prvom sezonom su neizbježne, ali i nepravedne, a “Night Country” uopće nije loš, odlično gradi likove i izgrađuje zaplet, misteriozni krajolik Aljaske je odličan eksterijer. No, nažalost, u samom raspletu autori serije su zbrzali i podbacili.

Foto: promo

Tokyo Vice

HBO MAX (7,5/10)

U drugoj sezoni je podjednako dobar kao i u prvoj sezoni. Element iznenađenja u tome kako Japanci rade stvari drukčije u odnosu na Zapadnjake ponešto se izlizao, ali je i dalje element koji daje dodatni čar priči o američkom novinaru koji radi u najčitanijim japanskim novinama i našao se usred priče o ratu klanova Yakuza.

Foto: promo