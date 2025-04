Donosimo veliki vodič koncerata za uskrsni vikend: Od Severine, Halida, Graše do kvarteta...

Produženi uskrsni vikend idealna je prilika za opuštanje i uživanje u glazbi. Bilo da planirate ostati u gradu ili se uputiti na vikend izlet, diljem Hrvatske vas očekuju vrhunski koncerti i glazbene večeri koje će zadovoljiti različite glazbene ukuse. Od velikih zvijezda do intimnih nastupa, donosimo vam pregled zanimljivijih događanja ovog vikenda.

Petak u Zagrebu

Nouvelle Vague + Kill The Pain u Tvornici kulture

Francuski kolektiv večeras gostuje u zagrebačkoj Tvornici kulture. Marc Collin i Olivier Libaux pokrenuli su projekt Nouvelle Vague, u prijevodu 'novi val', 2003. godine s ciljem da odaju počast post punku. Nakon što su snimili 'Love Will Tear Us Apart' Joy Divisiona, a budući da im je čitav proces bio iznimno uzbudljiv, uslijedile su i 'Just Can't Get Enough', 'Guns of Brixton' i 'A Forest'. U samo osam mjeseci snimili su eponimski album, a pjesme su otpjevali ženski vokali: Eloisia, Camille i Mélanie Pain.

1000MODS (Grčka) u Močvari

Nakon prošlogodišnjeg nastupa na Bear Stone Festivalu, grčki stoner rock bend 1000mods večeras ponovno svira u Zagrebu, u klubu Močvara. Osim koncerta, bend će se družiti s fanovima na Meet & Greetu koji će se održati istog dana na terasi kluba.

We Love Sound x Piknik: Ricardo Villalobos, Raresh, Mayell, Dikka u Jadran film

Jedan od najuzbudljivijih elektronskih događaja održat će se večeras u Jadran filmu u Zagrebu. Očekuje se noć plesa, uz nastupe svjetskih legendi Ricarda Villalobosa, Raresha, Mayella i Dikkea.

Foto: PROMO

NOVA: Lunar Dawn, Mania, Mrva u klubu Dva osam

Večeras u zagrebačkom klubu Dva osam počinje nova serija evenata pod nazivom 'NOVA', posvećena Goa/604-Trace glazbi.

Atlantida: Einfakinn, Turk & Viktor u Lift klubu

Novi klupski serijal 'Atlantida' dovodi domaće DJ-e za noć intenzivnog i mračnog techna. Ako ste spremni za podzemne frekvencije i pulsirajući tempo - ovo je večer za vas.

ADAPTer: Penelope & Dea u Petom kupeu

Klupski program 'ADAPTer' u zagrebački Peti kupe dovodi dvije DJ-ice, Deu i Penelope, a uz njih nastupa i osnivač programa Eloc. Iza umjetničkog imena Eloc krije se Bruno Marinac, koji gotovo četiri godine organizira ADAPTer. ADAPTer okuplja ljubitelje elektroničke glazbe.

Večer u Osijeku

Maja Rivić Quintet izvodi autorsku glazbu, koja je, s koncepcijske strane, intiman odraz Majinog afiniteta prema jazzu i eksperimentalnom, poeziji i komornom, a s izvedbene strane, izraz muzikalnosti i sinergije pomno odabranih glazbenika, njihove neposrednosti i senzibiliteta. Maja Rivić Quintet čine Maja Rivić (vokal, kompozicije, aranžmani), Mak Murtić (tenor saksofon), Hrvoje Galler (klavir), Hrvoje Kralj (kontrabas) i Borko Rupena (bubnjevi). Nastupaju večeras u klubu Oxygene.

Zagreb subotom

Gazorpazorp u Tvornici kulture

Beogradski alternativci vraćaju se u Zagreb s energijom koja briše granice između žanrova. Njihova mješavina post-punka, noise rocka i eksperimentalnih elemenata udara točno tamo gdje treba - sirovo, glasno i iskreno.

Easter Special w/ Eddy Ramich, Ilija Rudman

DJ-evi Eddy Ramich i Ilija Rudman preplavit će Peti kupe zvucima deep housea, discoa i funka.

Hooverphonic u Boogaloou

Od svog osnivanja 1996., belgijski bend Hooverphonic spaja trip-hop s popom i višeslojnim elementima, stvarajući osebujan zvuk. Nakon šest godina pauze, ponovno nastupaju u Zagrebu u sklopu europske turneje! Uz ogromnu bazu obožavatelja diljem Europe, bend će u subotu stati na pozornicu zagrebačkog Boogalooa.

Kutina

Legendarni Halid Bešlić nastupit će u subotu u Športskoj dvorani. Pjevat će od 20 sati.

Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Dubrovnik subotom

Poznati belgijski DJ Marco Bailey nastupit će u Clubu Lazareti u Dubrovniku. Organizatori najavljuju večer techno zvuka u prepoznatljivom ambijentu.

Uskrsni koncerti diljem Hrvatske

Severina nastupa u Sportskoj dvorani Supetar s početkom u 20:00 sati.

Dražen Zečić održat će koncert u Areni Varaždin s početkom u 20:00 sati. Njegov emotivan nastup obećava nezaboravnu večer za sve ljubitelje zabavne glazbe. ​

Foto: Mario Poje

Petar Grašo nastupa u Arsenalu Zadar s početkom u 21:00 sat. Proslavite Uskrs uz glazbu koja spaja emocije, tradiciju i radost. ​

Grupa Magazin održat će uskrsni koncert u Mint Clubu s početkom u 22:00 sata. Očekuje nas večer ispunjena bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom. ​

Povodom Uskrsa, Zagrebački kvartet održat će koncert u Grkokatoličkoj konkatedrali u Zagrebu s početkom u 20:00 sati. Ulaz je besplatan.