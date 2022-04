Doris Dragović o svojoj novoj emotivnoj pjesmi: 'I sama sam majka sinu, teško je objasniti...'

Doris Dragović (60) u showu 'Dobar dan, Dalmacijo' na Radio Dalmaciji otkrila je što je privuklo pjesmi 'Dva smo života' u kojoj je udružila snage s grupom Viva, objasnila je zašto je temu te pjesme 'teško obraditi', a osvrnula se i na svoj sutrašnji rođendan.

'Dva smo života' emotivna je pjesma o neraskidivoj ljubavi majke i djeteta. Tekst je napisao Nenad Ninčević, a za glazbu su se pobrinuli članovi grupe Viva - Mario Salvador i Toni Rajnović, dok je sve to upakirao u aranžman Leo Škaro.





'Činilo nam se da to i nije baš puno opjevana tema. Neno Ninčević se usudio. Teško je obradit tu temu, izabrati riječi i sve to skupa, a da te ne odvede u čistu patetiku, da ne ode u neku hiperemotivnost. Ne znam to objasniti jer sam i sama majka sinu, zato sam bila sretna kad je Neno 'zakucao' baš ovakav jedan tekst. Znala sam da se može ispjevati, a da nije plitki prikaz jedne ljubavi za koju svi znamo da postoji. To je Neno', ispričala je Doris Dragović Ines Nosić i Gordanu Vasilju.





Otkrila im je i da uskoro izlazi njezina nova pjesma koju potpisuju Vjekoslava i Ivan Huljić.



'Dovoljno smo se hrvali i tukli s tom pjesmom, mi nju i ona nas, tako da smo iskovali nešto lipo i uskoro će ugledati svjetlo dana', najavila je glazbena diva koja sutra, dan prije Uskrsa, slavi 61. rođendan.





'Sve je u znaku Velikog petka, Velike subote. Lipše je kad je rođendan iza Uskrsa jer je to vrijeme slavlja, a ovako prije je nekako malo drukčija tema, ali dobro. Bit će to normalno. Uvijek je tu obitelj, malo ćemo sjesti oko stola, i zaova koja kuha. S obzirom na to da kuha savršeno baš nas briga što će skuhati, sve je dobro', zaključila je kroz smijeh pjevačica.

