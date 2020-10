Doris i Boris ulaze u 'Superpar' za finalni tjedan: Stižemo vam!

Dolazimo vam, viče Doris dok nasmijani Boris stoji iza nje. Nova najava finalnog tjedna showa, ponovno je zaintrigirala gledatelje zbog pojavljivanja bivših supružnika

<p>Kada su se voditeljica i glumica <strong>Doris Pinčić</strong> (32) i glazbenik <strong>Boris Rogoznica</strong> (31) sredinom rujna nakratko pojavili u drugoj sezoni showa 'Superpar', gledatelji su se šokirali. S obzirom na dobro znanu situaciju oko razvoda, ništa im nije bilo jasno. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doris i Boris u Superparu</strong></p><p>'Druga sezona RTL-ove zabavne emisije 'Superpar' snimala se krajem 2019. godine dok su, sada već bivši supružnici, Pinčić - Rogoznica bili u braku', javili su nam s RTL-a. A bivši supružnici Doris i Boris, opet se 'zajedno vrte' u najavi finalnog tjedna showa.</p><p>- Stižemo vam, dolazimo vam - viče Doris dok nasmijani Boris stoji iza nje. </p><p>Mjesec dana nakon, gledatelji će ih imati priliku gledati kao celebrity par. Kako doznajemo, nove epizode s njima će se prikazati sredinom ovog finalnog tjedna.</p><p>Gledatelji su se raspisali kako jedva čekaju vidjeti kako su se u izazovima snašli tadašnji partneri Doris i Boris. </p><p>- Jedva čekam. Smijala sam se kada sam ih vidjela u ovom showu nakratko, mogu tek misliti kako će biti kada vidimo kroz što su sve prolazili. U prvi tren mislila sam da mi se priviđa - pisali su fanovi realityja. </p><p>Par je bio u braku od rujna 2013., a imaju sina <strong>Donata</strong> (6) i kćerkicu <strong>Gitu </strong>(2).</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S DORIS:</strong></p><p>- U zadnjih nekoliko godina, bio sam ili dečko ili muž Doris Pinčić, ali smatram da je meni to velika usluga. Morao sam se više truditi da bih bio zapažen i biti dvostruko bolji da bih napokon dobio svoje ime. Doris me nikada nije gurala, ali me uvijek podržavala - rekao je Zadranin 2018. za <a href="https://story.hr/Celebrity/a102133/Boris-Rogoznica-Morao-sam-biti-dvostruko-bolji-da-bih-dobio-svoje-ime.html" target="_blank">Story.hr</a>. </p>