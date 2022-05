Doris je otkrila da su joj Livaje rod, a evo kako su povezani...

Familija je to. Što se tiče nas, mi bismo volili da su se i prije oženili. Ovo je važan dan u njihovu životu. Želim im Božji blagoslov u životu, sreću, mir, ljepotu, a ono što je najvažnije to već imaju, a to je dvoje lijepe djece, rekla je Doris Dragović (61) prije svadbe Iris Rajčić (42) i Marka Livaje (28) na splitskom Sustipanu.

Dolazak samozatajne pjevačice, koja se posljednjih godina posvetila glazbi i vjeri, iznenadio je mnoge. No kako je i sama Doris rekla, riječ je o rodbinskoj vezi. Naime, suprug pjevačice Mario Budimir je Irisin ujak, odnosno bivši vaterpolist Budimir i Irisina majka Marija su brat i sestra. Inače, Livaja se odlično slaže s punicom Marijom, Budimirovom sestrom, kod koje su on i Iris jedno vrijeme živjeli dok im nije bio gotov novi dom na Bačvicama. Doris i Budimir pak prije nekoliko dana proslavili su 32 godine braka.

- Ljubav, pripadanje, nadasve strpljenje, mir u duši, povjerenje, nježnost, odlučnost - i sve je to samo djelić. Ima još mnogo i ne bi stalo u ovu objavu. Možda u tome i je ljepota. 28. 04. 2022. - 32 godine ljubavi - objavljeno je prije nekoliko dana na službenoj Facebook stranici Doris Dragović, a osim prigodnih riječi pjevačice objavljena je i njihova fotografija s vjenčanja.

U jednom intervjuu prije tri godine Budimir je nećakinju Iris i zvijezdu Hajduka Marka Livaju već nazivao supružnicima iako su tek sad stali pred oltar. Prva pratilja Miss Hrvatske 1997. i zvijezda Hajduka u vezi su osam godina, zaljubili su se u splitskom kafiću, no kako je Iris nedavno rekla u jednom intervjuu, svadbu su odgađali zbog Livajinih sportskih obaveza, a onda je došla i korona. No prije nekoliko mjeseci konačno su se odlučili vjenčati. Izabrali su crkvicu na splitskom Sustipanu, čiji su dio zakupili kako bi imali privatnost.

Mladenka je tako izbjegla poziranje pred okupljenim fotoreporterima, a dodatno se i sakrila ispod kišobrana kojima su je opkolili prijatelji mladenaca pa se mogao vidjeti tek djelić njene raskošne vjenčanice koju je nabavila u Sposi, a riječ je o talijanskom brendu Millanova. Njena kuma Lana Pavić također je nosila haljinu istog brenda. Svatovi nisu ni silazili sa Sustipana, nego su preko njega produžili u restoran Adriatic, bivši restoran obitelji Grašo, u kojemu su uzvanike zabavljali Jasna Zlokić, Jelena Rozga i Milan Terze, ali i ujna Doris, koja je na društvenoj mreži uhvaćena kako pjeva svoju pjesmu “Srdele”.

