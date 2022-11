Doris je rasprodala Spaladium: 'Pronašla sam dragulj i napisala mu hrvatsku verziju pjesme'

Doris Dragović rasprodala je najveću koncertnu dvoranu u Dalmaciji do posljednjeg mjesta. Uoči nastupa kojim će obilježiti 40 godina karijere glazbena diva otkrila je na Radio Dalmaciji da za subotu u Splitu priprema iznenađenja, kao i da se zbog jedne

pjesme zasad nepoznatog kantautora, a koja ju je pomela s nogu, primila pisanja njezinog teksta na hrvatskom.

Pred Doris i Dalmacijom je jedinstveni glazbeni događaj – proslava četiri desetljeća jedne od najvećih glazbenih karijera na ovim prostorima. Prodaja ulaznica nije stala ni kad su krenula nagađanja o tome hoće li se koncert uopće održati u Spaladium arenu, odnosno hoće li ona tada biti otvorena. To puno govori o statusu ove glazbene dive, kojoj na subotnju proslavu okrugle obljetnice stižu obožavatelji iz cijele zemlje i za koje je Spaladium arena, jednostavno, premala.

- Koncert su rasprodali ljudi koji su odlučili doći taj dan, a ne ja - poručila je skromno Doris Dragović uoči koncerta koji donosi Radio Dalmacija.

Kad se osvrne iza sebe, na impresivnu karijeru, prvo što joj padne na pamet je – zahvalnost.

- Blagoslovljena sam i darovana, jer sam dobila priliku voljeti to što radim i raditi to što volim, a to su veliki darovi. Kad se čovjek osvrne, bilo je tu svih mogućih propitivanja, dilema, uspona, padova, svega onoga što jedan život treba zadesiti da bi se mogao nazvati vrijednim - rekla je.

S obzirom da nas još samo četiri dana dijele do njezine Spaladium arene voditelje je zanimalo je li sve spremno.

- Nikad nije, uvijek bih ovako, onako, do zadnje sekunde, i kad prođe mislim mogla sam ovako…. Odavno sam shvatila da u tome leži ljepota ovoga što radimo. Uvijek postoji još zanimljivija, bolja varijanta. Kad bi neki koncert bio definitivan, ne bi bilo dobro, jer bi to značilo da nema dalje, a kad nema dalje, onda je kraj -

Njezin splitski koncert mogao bi biti i početak jedne nove glazbene karijere. Kako je otkrila, na pozornici će joj se pridružiti kantautor kojega još nismo upoznali.

- Još nije ni počeo stvarati glazbenu karijeru, ne znam hoće li i što će napraviti na tom planu, ali ja sam ugledala dragulj i nekako ga zamantala da izađe pred ljude i otpjeva meni jednu posebno dragu njegovu pjesmu. Usput budi rečeno, ja sam mu krsna kuma. Naravno, da to nema veze jer nikada ne bih pred ljude dovela, u glazbenom smislu, nekoga tko meni nije izazvao trnce, a on se zove Luka Radan. Za njega će se tek čuti, ali sam htjela da ljudi čuju tu njegovu pjesmu koja je mene pomela s nogu - ispričala je Doris i otkrila da je ona napisala hrvatsku verziju te pjesme.

- Do te mjere me ta njegova pjesma dirnula… Kad sam je u originalu čula, ona je bila na engleskom, a ja sam nakon toga napisala tekst za tu pjesmu na hrvatskom - iznenadila je pjevačica, a nama ostaje vidjeti koju će verziju Radan izvesti u Areni. Najavila je i da će joj se na pozornici pridružiti ženska klapa Kurjože.

- Vodi ih voditelj profesor Mišo Radan, koji je usput tata od ovog našeg Luke Radana. Nepotizam - rekla je kroz smijeh te nastavila:

- Dakle, sjajno rade to što rade i pridružit će mi se u jednoj pjesmi, a onda će s jednim većim iznenađenjem ostati na pozornici pa ćeš vidjeti reakciju ljudi - zagonetna je Doris, a otkrila je i da u Split stiže maestro Gelo s orkestrom.

Pred Splićane i njihove goste Doris će izaći u kreaciji Anamarija Asanović.

- Opet moje dite, opet moja dragost i moja milina, a to je moja Anamarija Asanović koja je baš htjela ovaj put osmisliti nešto za mene. Mislim da to je napravila sjajno. Znate mene, ja ne patim od toga, ali Anamarija se ovaj put zbilja sjajno predstavila i stvarno se potrudila - rekla je.

