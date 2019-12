Doris Pinčić istrčala 10 km, a utrku su otvorili Bandić i Čilić

Toliko pozitive i dobre energije danas na @zagreb.advent.run 😊 @ashley_colburn i ja smo uz podrsku jedna drugoj uspjesno otrcale 10 km 😎 Nije to bio neki super rezultat ali je bila super sreca jer #sportjezakon 💪 Vidimo se i dogodine, a pozivam i sve vas da nam se pridruzite i trcite, hodate, plesete na kracim ili duzim stazama sami, sa svojim malisanima, prijateljima.. na ovoj prekrasnoj utrci 😘

A post shared by Doris Pinčić Rogoznica (@dorispincicrogoznica_doda) on Dec 8, 2019 at 6:10am PST