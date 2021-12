Gledatelji ispred malih ekrana emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' zapazili su pomalo neobičan detalj.

Naime, uočili su da njihova omiljena voditeljica, Doris Pinčić (33) emisiju vodi u istoj haljini u kojoj je vodila emisiju i prije dva tjedna. Pinčić se u četvrtak pojavila u plavoj haljini s volanom na ramenu, a istu haljinu je nosila i 3. prosinca.

Neki pišu i kako im se čini da su istu plavu haljinu vidjeli i na još nekome. Prije dva tjedna emisija predviđena za 4. prosinca najavljena je fotografijom Dorisine kolegice Maje Ciglenečki (33) - opet u istoj haljini.

Nije neobično da se voditelji na televiziji nakon nekog vremena pojave u odjeći koju su nosili ranije, ali tada često pođe i do pola godine, ali rijetko kad se dogodi da do toga dođe u ovako kratkom vremenskom razmaku. Zasad nije poznato je li došlo do propusta stilistice popularne emisije, Vesne Šipušić Buljan ili je razlog ograničen budžet emisije što se odjeće voditelja tiče.

Prisjetimo se, donedavna stilistica emisije Nataša Svekler, koja je o izgledu voditelja brinula od siječnja, prekinula je suradnju s ovom emisijom, zbog navodnog sukoba s Uršulom Tolj, a zamijenila je Vesna Šipušić Buljan koja je i ranije brinula o izgledu voditelja.