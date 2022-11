Doris Pinčić vratila se na posao tri dana nakon svadbe, a kolege je šokiralo nešto sasvim drugo

Gledatelji HTV-ove emisije “Dobro jutro, Hrvatska” u ponedjeljak ujutro s nestrpljenjem su iščekivali pojavljivanje Doris Pinčić (34) na malim ekranima s vjenčanim prstenom na ruci, no to se nije dogodilo. I dok su neki nagađali kako je voditeljica nakon tajne svadbe s 13 godina starijim menadžerom u jednom trgovačkom lancu Davorom Guberovićem u petak kod matičara u zagrebačkim Gajnicama uzela godišnji odmor, ni to se nije dogodilo. Naime, kako je Doris voditeljica s još dvije kolegice, Zlatom Mück Sušec i Majom Ciglenečki, Pinčić jednostavno ovaj tjedan nije na redu da vodi HTV-ovu emisiju.