Doris 'pukao film' zbog poruka fana: Ma gdje piše da se žalim?

'Onda vas molim da kod mene ne komentirate kao da sam ja to rekla jer se na svoj posao nisam nikada žalila. Samo smo obavijestili one koji nas prate na televiziji da smo u nešto ranijem terminu', odgovorila je Pinčić

<p>Voditeljica i glumica <strong>Doris Pinčić</strong> (32) ovog je tjedna ponovno u centru pažnje javnosti, ali ne zbog rastave s glazbenikom <strong>Borisom Rogoznicom</strong> (31). Tome su zaslužne brojne modrice po njezinu tijelu koje je 'zaradila' padom s motora dok je snimala televizijski prilog, kao i gledatelji koji se ne ustručavaju svašta joj pisati. Ovog tjedna emisija 'Dobro jutro, Hrvatska' krenula je u ranijem terminu, a Pinčić je to naglasila na svom profilu Instagrama. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doris u modricama</strong></p><p>- Od sada smo s vama od 6.30 sati - napisala je, a odmah se javio gledatelj 'provokator'. </p><p>- Ljudi u tvornicama rade od 6 sati pa tko ih pita. Sad ćete vidjeti što je buđenje zorom! - napisao je Zagrepčanin. Doris mu je na to napisala: 'Di je točno pisalo da se netko žali?' S obzirom da nije očekivao da će mu se voditeljica obratiti, muškarac je napisao da ipak nije vidio da se ona žali na radno vrijeme. </p><p>- Onda vas molim da kod mene ne komentirate kao da sam ja to rekla jer se na svoj posao nisam nikada žalila. Samo smo obavijestili one koji nas prate da smo u nešto ranijem terminu - odgovorila je Doris. </p><p>Voditeljica je otkrila i što joj je doručak dok traju vijesti u emisiji. Sa suvoditeljem <strong>Ognjenom Golubićem</strong> fotografirala se kako jede krekere. </p><p> </p>