'Doris, što ti je to s koljenima?'

<p><strong>Doris Pinčić</strong> (32) i <strong>Davor Meštrović</strong> (52) jutros su vodili emisiju 'Dobro jutro, Hrvatska'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doris i Boris u 'Superparu' </strong></p><p>Doris je nosila plavu haljinu koja se u jednom trenutku, dok je najavljivala prilog, podigla pa su gledatelji imali što vidjeti...</p><p>Oba njezina koljena bila su puna modrica, što je zabrinulo gledatelje pa su se raspisali na društvenim mrežama.</p><p>'Doris, što ti je to s koljenima', 'Kakve su ti to modrice?', samo su neki od komentara.</p><p>Kako je došlo do njezinih ozljeda, zasad nije poznato.</p><p>Inače, Pinčić je nedavno zaintrigirala objavom. Naišla je na zid na kojemu stoji natpis: 'Mogu osvojiti svijet jednom rukom dok me ti držiš za drugu'. </p><p>- Ovo mi je popravilo dan - napisala je Doris, koja često na Instagramu uz fotografije i objave stavlja citate ili stihove iz pjesama, ne govoreći kome ih posvećuje.</p>