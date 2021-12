Božićno vrijeme je vrijeme darivanja, vrijeme praštanja, ali i vrijeme odmaranja. Vremenske prilike su najčešće takve da, htjeli to ili ne htjeli, većinu dana provodimo u toplini naših domova. A televizijski program standardan je za ovo doba godine. Ujutro ide biblijska priča, popodne je na rasporedu šašava romantična komedija s božićnom tematikom, da bi dan završili s nekakvim hitom poput 'Sam u kući' ili 'Zapravo ljubav'. Ako biste radije pogledali nešto drugačije, ali i dalje božićno, predlažemo vam da pogledate ove epizode vaših i naših omiljenih serija.

1. Prijatelji: Ross postao pasanac

Naši omiljeni besposličari, koji većinu dana provode u kafiću 'Central perk', odradili su nekoliko božićnih epizoda, ali najviše nam je pamćenju ostala ona iz 7. sezone, emitirana 14. prosinca 2000. godine. Rossov sin Ben dolazi kod njega provesti blagdane i očekuje samo božićnu tematiku, ali Ross ga želi upoznati s Hanukom. Kako Ben sluša sam Djeda Mraza, Ross kreće u potragu za kostimom simpatičnog debeljka, ali najbolje što može naći je kostim pasanca. Još tu Joey dolazi kao Supermen, Chandler kao Djed Mraz...

2. Mućke: Del Boy i Rodney kao Batman i Robin

Iako epizoda nema božićnu tematiku, emitirana je za Božić 1996. godine u Velikoj Britaniji i prikovala je pola nacije na kauče. Ukupno ju je pogledalo 22 milijuna ljudi, čime je postavljen novi rekord za seriju. U ovoj epizodi Rodney i Del Boy pozvani su na večeru, ali dok oni dolaze kao Batman i Robin, svi ostali odjenuli su ozbiljnu odjeću... Posebice je legendarna scena gdje ovaj dvojac trči i pjevuši temu iz Batmana. Božićni specijali Mućki inače su jedan od najgledanijih programa u Velikoj Britaniji.

3. Seinfeld: Festivus

Drugima Božić, a nama Festivus, bila je rečenica koju je izgovorio Frank Constanza iz legendarne serije Seinfeld, a teško da su tada producenti slutili da će upravo ta rečenica potaknuti ljude širom svijeta da zaista počnu slaviti ovaj najveći anti-božićni blagdan. Festivus je zapravo stvoren i osmišljen 'odmazda Božiću', odnosno božićnoj histeriji i komercijalizaciji. Namijenjen je svima onima kojima se više ne da biti 'božićnom žrtvom' i koji se na neki način žele oduprijeti onome što je Božić danas postao. Festivusna večera nikako ne smije biti kao tradicionalna božićna večera, dovoljna je tjestenina bolognese. Kićenje bora ne dolazi u obzir – umjesto njega postoji aluminijska šipka koju možete staviti bilo gdje, ali na njoj ne smije biti ništa. Isto vrijedi za darove – nitko nikome ništa ne kupuje. Zanimljiv je i način na koji se blagdan završava: obitelj organizira 'turnir' u hrvanju i sve dok netko ne obori oca, glavu obitelji na pod blagdan se ne završava.(M. Arslani)

4. Simpsons

Homer, Marge, Bart, Lisa i Meggie ukupno su imali čak 15 božićnih epizoda, a malo je poznato kako je baš prva epizoda prve sezone bila božićna! U njoj obitelj mora potrošiti cijeli budžet za darove na uklanjanje Bartove tetovaže, pa se Homer, kako bi zaradio nešto novca, zaposli kao Djed Mraz u shopping centru. Ali ni to ne ide baš po planu...

5. Bračne vode: Djedica u vrtu

Kakva bi to lista bila bez Ala Bundyja?! Kao i uvijek jedan od naših najdražih tv roditelja je dekintiran, a očekivanja obitelji su velika. Dan obitelji protječe normalno, Peggy uživa na kauču, Kelly je s dečkom, a Bud se igra sam u sobi. Ali njihovu idilu prekine buka. U vrt im je pao Djeda Mraz i poginuo, a Al uskače u njegov kostim..

6. South Park

Kao i Simpsoni, i njihovi poremećeniji nacrtani prijatelji iz South Parka odradili su više božićnih epizoda. U prvoj se pojavljuje Charles Manson, ali najčešće obožavatelji ove serije vežu blagdan uz božićni izmet - Mr. Hankeyja! Kako je ova kombinacija moguća samo u ovoj seriji, ubrzo su se javile razne udruge koje su se usprotivile izrugivanju Božića, što je seriju samo populariziralo.

7. Modern family

Epizoda ovog sitcoma vodi nas u predbožićno vrijeme. Sve je spremno za proslavu, ali onda jedna rupica na kauču sve promijeni. Phil i Claire su sigurni: Netko od naše djece je pušač i nema Božića dok ne priznaju. U međuvremenu Cameron i Mitchell u šoping centru sređuju otkaz Djedu Mrazu, a Gloria i Manny vode neki svoj kolumbijski Božić.

8. It's always sunny in Philadelphia: Frank je najgori otac

Poremećena ekipa iz grada bratske ljubavi, naravno, ima i neke poremećene božićne tradicije, a dolazi i do nekih teških spoznaja. Najgori od svih je Frank (Danny De Vito), koji dozna što njegova djeca žele za Božić i onda to sebi nabavi. Charlie doznaje kako mu je mama radila kao prostitutka i tako je dobivao poklone, dok je Mac svoje Božiće u mladosti provodio provaljujući u tuđe domove.

9. Mr. Bean: Sretan Božić, Bean!

Bean odlazi u šoping i tu počinju sve nevolje. U međuvremenu je dobio i neke poklone, točnije puricu i božićno drvce, a kakvo je tek iznenađenje priredio svojoj djevojci... Epizoda je emitirana u božićno vrijeme 1992. i ubrzo je postala jedna od omiljenijih na Otoku...

10. Počasno mjesto



Teško je bilo listu srezati na samo deset epizoda, pa da odamo počast i ostalim odličnim božićnim epizodama. Fraiserov 'Miracle On 3rd Or 4th Street', u kojoj za Božić doznaje da neće biti s djetetom uvijek je na ovakvim listama. Božićne epizode nisu strane ni vampirima, pa je i Buffy imala svoju božićni specijal. Sjajna je i epizoda Princa iz Bel-Aira u kojoj Will obećava dogovoriti nastup Boyz II Mena, kao i Futuramina božićna epizoda.