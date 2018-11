'Dovoljno?': Lidijina guza stala je na plakat od 100 kvadrata

Činjenica da se Lidija Bačić (33) ponosi svojim tijelom i nije neka novost.

- Pitaju me stalno koliko dnevno vježbam i koje sve vježbe radim, a za sve su zaslužni dobri geni - nedavno nam je ispričala.

Splitska pjevačica sada se obožavateljima pohvalila kako svojom fotografijom na jednom od mnogobrojnih jumbo plakata krasi i ulice glavnoga grada.

- Evo me u veličini 100 m2. Je li vam to dovoljna doza? - pitala je Lille svoje pratitelje an društvenim mrežama te dobila raznolike odgovore.

- Nije nama nikad dosta - odgovorio je jedan od fanova.

Neki obožavatelji Lidiji su poručili da jumbo plakatima povećava vjerojatnosti da se dogodi prometna nesreća.

- Ako je plakat blizu prometnice, nastat će crna točka - upozorili su.

Iako ističe da se ne koristi Photoshopom jer joj nije potreban, Lidija se poslužila optičkom varkom. Ispod crnog korzeta obukla je tajice u boji kože, tako da je svoju guzu istaknula i bez da se razgolitila. Moramo priznati, zaista inovativan potez.

Fotografijom s plakata pohvalila se i na Instagramu.

Ondje ju je, međutim, rascjepkala pa je cjelovita Lille vidljiva samo klikom na njezin profil.

Pojedinačne objave, s druge strane, daju samo fragmente Lidijina lika.