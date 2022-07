Doživjela traume u djetinjstvu, princ Charles ju je 'uništio', a onda je nastradala u prometnoj

Princeze su sretne samo u bajkama. Život Diane Frances Spencer zapravo je bio dugi lanac tragedija. Lady Di Danas bi proslavila 61. rođendan.

Obiteljski problemi u mladosti

Dianin otac, grof John Spencer, glavni konjušar kraljice Elizabete II. (95), i majka, barunica Frances Shand Kydd, rastali su se kad je Diani bilo samo sedam godina. Razvodu su prethodili teške obiteljske traume te ja na nju ostavio brojne posljedice.

Dianin stariji brat umro je godinu dana prije njenog rođenja, a obitelj je forsirala rođenje sina, nasljednika obiteljskog imanja, što je silno pojačao trzavice između oca i majke. Prije nje u tom su braku rođene dvije sestre, Sarah i Jane. Brat Charles rođen je zadnji, nakon Diane.

U školama je pokazivala prosječne rezultate – nešto zapaženije uspjehe postizala je u glazbi, plivanju i ronjenju, vježbala je balet i step.

Sa 16 godina napustila je londonsku srednju školu, ali je otišla u Švicarsku i tamo ipak uspjela doći do svjedodžbe. Sa 17 vratila se iz Švicarske u London, gdje je upisala tečaj naprednoga kuhanja. U Londonu radi razne poslove – kao medicinska sestra, učiteljica plesa, asistentica u vrtiću i dadilja.

Romantični izleti koji su joj promijenili život

S 19 godina, na golf-turniru, njen stari površni poznanik, princ Charles, kojeg je upoznala 1977. godine poziva je na jedrenje na kraljevski brod Britannia. Potom je zove u škotski dvorac Balmorall, odmorište kraljevske obitelji, u kućnu atmosferu. Ti će joj romantični izleti promijeniti cijeli život.

Diana uskoro počinje živjeti naizgled glamurozni život, a uistinu, tužni život nesretne supruge i još nesretnije ljubavnice. Izgleda da je Charles, koji nekoliko godina nije pokazivao veći interes za Dianu, u ovom slučaju bio proračunat. Princ od Welsa već je bio u tridesetima, i bio je pod imperativom ženidbe. Kraljevska je kuća morala dobiti nasljednika na svome mjestu. Charles je od prije bio u vezi s Camillom Parker Bowles (74), no ona kao katolkinja, nije bila podobna za kraljevsku kuću, pa je mlada Diana, koja je s kraljevskom obitelji bila povezana generacijskim vezama, došla kao zgodan nadomjestak.

Diana i Charles vjenčali su se u srpnju 1981. godine. Vjenčanje u katedrali svetog Pavla bilo je spektakularno. Opisano je kao 'bajkovito', pratilo ga je 750 milijuna televizijskim gledatelja širom svijeta, a 600.000 ljudi izravno, na ulicama Londona.

Nesretni brak

Nakon toga postala je princeza od Walesa. Već u studenom službeno je objavljena njena trudnoća. Brak je već u drugoj godini njen život učinio nepodnošljivim. Diana se tad, prvi put, htjela ubiti, no fetus je ostao neozlijeđen. Čini se da je Diana vjerovala kako će Charlesa odvojiti od Camille, no njena nada bila je uzaludna. Charlesova ljubav prema Camilli, koja je započela ranih sedamdesetih, bila je tako jaka, a njihova ljubav traje i danas.

Diana je 21. lipnja 1982. rodila prvog sina i nasljednika Williama Arthura Philipa Louisa.

- Toliko je bilo boli u meni da sam željela da se povrijedim. Namjeravala sam nastaviti život kao supruga, majka i princeza, ali nisam voljela sebe i mogla se izboriti s pritiskom. Zato sam povrijedila ruke i noge - rekla je u jednom kasnijem intervjuu. Drugog sina, Henryja Charlesa Alberta Davida, rodila je 15. rujna 1984.

Od rođenja Harryja Lady Diana i princ Charles više nisu dijelili postelju, a njihov seksualni život bio je ograničen.

Još se jedanput htjela ubiti 1986. godine. Zbog Charlesove veze s Camillom osobno je zatražila pomoć od kraljice Elizabete. Navodno je, sva uplakana, tek što je odustala od ideje da sebi prereže vene, zamolila kraljicu za podršku. No kraljica je rekla: “Ne znam što bi trebalo učiniti”.

Humanitarni rad

Iako se od Charlesa razvela 1996. godine i izgubila sve titule, Diana je ostala 'Princeza naroda'. Razlog zbog kojeg su je voljeli diljem svijeta leži i u njenoj jednostavnoj mudrosti od koje možemo i dan danas nešto naučiti, ili se barem prisjetiti važnih stvari u životu.

Charlesu je jako smetalo to što je njegova izabranica postala miljenica medija i opsesivna meta paparazza. Izlaz je našla u humanitarnom radu. Diana se počela kretati među teškim bolesnicima, ljudima zaraženim sidom, počela se baviti razminiranjem, skupljanjem humanitarne pomoći. Svijet je bio oduševljen. Tu je stekla nadimak “kraljica srca”. Za dobrotvorne svrhe prodala je čak 79 haljina iz svog ormara.

U jednoj akciji deminiranja posjetila je i Bosnu i Hercegovinu, a kroz minsko polje u Angoli je hodala, što je sablaznilo konzervativce u Engleskoj. Nakon njezine smrti njezina je organizacija dobila Nobelovu nagradu.

Ljubavnici i tragičan ishod

Izvori tvrde i da je imala nekoliko ljubavnika. Prvi je njezin ljubavnik, kaže dio biografa, bio tjelohranitelj Bari Manake, s kojim je, navodno, bila od 1985. Povezivalo ju se i sa instruktorom jahanja Jamesom Hewittom. Vezu s Hewittom potvrdila je osobno, na BBC-ju, godinu dana nakon što je Charles priznao vezu s Camillom.

Snimci telefonskog razgovora iz 1989. s prodavačem automobila Jamesom Gilbeyom izazvali su veliki skandal.

Diana je zatim na polo meču 1986. godine upoznala Dodija Al-Fayeda, sina milijardera Mohameda Al-Fayeda i vlasnika Harrodsa, čovjeka koji će se u njezinu životu pokazati kobnim. Vezu su otpočeli tek deset godina kasnije. Izlet u Pariz bio je fatalan. U nedjelju, 31. kolovoza 1997. godine, pola sata poslije ponoći, Dodi i Diana su nakon večere u hotelu Ritz krenuli u grad. Uzeli su hotelski Mercedes i vozača.

Automobil je po nerazjašnjenim okolnostima naletio na zid tunela Alma uz rijeku Seinu. Vozač Henry Paul i Dodi Al-Fayed poginuli su na licu mjesta. Diana je podlegla ozljedama četiri sata kasnije u bolnici. Liječnik je u četiri ujutro objavio da je Diana umrla uslijed posljedica unutarnjega krvarenja uzrokovanog jakim povredama grudnoga koša, pluća i glave. O uzrocima smrti postoji više teorija. Prema jednoj, za nesreću su krivi paparazze koji su pratili automobil. Prema drugoj, vozač je bio pijan.

Treći vjeruju da je nesreću inscenirala britanska tajna služba, koja nije htjela dopustiti da očuh nasljednika britanske krune bude musliman. Navodno se na mjestu nesreće pojavio i tajanstveni bijeli Fiat Uno, koji je navodno pri prolasku kroz tunel zakačio Mercedes i pobjegao s mjesta nesreće. Nikad nije dokazano ni da je Diana bila trudna, što su tvrdili ljudi iz Al-Fayedove blizine. Pod upitnikom je bila i veza s Dodijem. Dianin batler i prijatelj Paul Burrell u knjizi 'The Way We Are' tvrdi da je Dodi bio manje važan Diani no što se misli.

Kad je poginula, pola je svijeta plakalo, a ispred Buckinghamske palače postavljene su tone cvijeća. Ispred Westminsterske katedrale okupilo se više od milijun ljudi. Sprovod je izravno pratilo više od 2,5 milijarde ljudi u 180 zemalja.

