Doživljavali je kao 'ispraznu' ljepoticu, a život joj obilježio bogati ljubavni život i afere...

Sofia se proslavila ulogom Glorije u 'Modernoj obitelji', zgodne supruge slavnog 'Al Bundyja', odnosno Eda O'Neilla (73). Danas se smatra jednom od najplaćenijih glumica

<p>Prije no što se preselila u Ameriku i postala jedna od najplaćenijih televizijskih glumica današnjice, <strong>Sofia Vergara</strong> živjela je u kolumbijskom gradu Barranquilli, gdje je rođena. Odrastala je u katoličkoj obitelji. Otac joj je bio stočar, a majka kućanica. Danas slavi 48. rođendan. </p><p>Završila je privatnu, dvojezičnu školu, a potom je upisala stomatologiju i studirala četiri godine. Ali život ju je odveo drugim putem. Na lokalnoj plaži zamijetio ju je fotograf i u njoj vidio potencijal. Ubrzo je postala model.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Kako je Vergara izgledala devedesetih'</strong></p><p>Uz manekensku, započela je karijeru voditeljice u kolumbijskim televizijskim showovima. Godina 1998. donijela joj je novu prevrat. Nakon što je tijekom neuspjelog pokušaja otmice ubijen njezin brat, cijela njezina obitelj novi je život potražila u Miamiju.</p><p>I onda je započeo njezin američki san. Isprva su je svi doživljavali kao ispraznu ljepoticu pa se morača puno dokazivati i truditi. Uloge su joj počele stizati, a potom se 1990. udala za svoju srednjoškolsku ljubav <strong>Joea</strong> <strong>Gonzaleza</strong>. Dvije godine nakon rodila je sina <strong>Manola</strong>. Brak joj nije ostao pa su se razveli nakon svega godinu dana. </p><p>Svoga sina nastavila je odgajati kao samohrana majka, a 2000. dijagnosticiran joj je rak štitnjače. Podvrgnula se operaciji i sve je prošlo dobro. Zbog toga je osnovala fondaciju koja će pomagati obiteljima u Kolumbiji čiji se članovi bore s rakom.</p><p>Potom je započela vezu s <strong>Chrisom</strong> <strong>Paciellom</strong>, glavnom 'facom' za noćni život South Beacha. On je 2000. uhićen i optužen za ubojstvo jedne kućanice. Vergara je tada ponudila svoj dom u Miamiju kako bi platila jamčevinu za Chrisa. No njega su osudili, a njihova je veza prestala. Ali tu nije bio kraj njezinom ljubavnim vezama. Godinama se šuškalo kako je imala aferu s nekadašnjim kolumbijskim kraljem droge <strong>Andresom</strong> <strong>Lopezom</strong>.</p><p>Godine 2005. preselila se u Los Angeles sa svojim sinom. Nekoliko godina kasnije započela je vezu s<strong> </strong><strong>Nickom</strong> <strong>Loebom</strong>. Par se zaručio 2012., no dvije godine kasnije odlučili su krenuti svatko svojim putem.</p><p>U srpnju 2014. upoznala je <strong>Joea</strong> <strong>Manganiella</strong>, a već šest mjeseci bili su zaručeni. Njihovo vjenčanje bilo je u Palm Beachu na Floridi 21. studenog 2015. Kako je svojedobno rekla, tek je jedna stvar zbog koje žali u životu - to što se s četiri godine mlađim Manganiellom nije ranije susrela.</p><p>- Udala sam se rano i mlada rodila sina, no to je u Latinskoj Americi prije dvadesetak godina bilo normalno. Naravno, danas je sve drugačije i nakon lošeg braka koji sam imala promijenile su se mnoge stvari. Danas želim drugo od ljubavi, do čega su me doveli želja za uspjehom, cilj da imam svoj novac i napravim nešto od svoje karijere. Nisam željela da u život mog sina i mene uđe bilo koji muškarac, ne dok ne ‘isprobam’ više njih. Sada sam na prekretnici života i sada napokon znam što želim, a u ljubavi nikada ne možeš reći niti znati što će se i kako odigrati, no mislim da sam nakon dugo vremena traženja našla ono što sam tražila i da će to doista biti kao iz bajke o Pepeljugi - rekla je Sofia. </p><p>Svojim atraktivnim izgledom privlačila je već na početku karijere, a čini se kako se i danas, dok je u četrdesetima, ništa nije promijenilo. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>