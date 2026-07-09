DOZNAJEMO Bojan Bogdanović kupio je dva stana za 2 mil.€

Prije godinu dana, krajem lipnja 2025., Bojan Bogdanović (37) službeno se umirovio nakon impresivne karijere. Nekadašnjega košarkaškog reprezentativca stručnjaci svrstavaju među najuspješnije naše igrače u povijesti budući da je u NBA ligi proveo 11 sezona. Odigrao je čak 719 utakmica i postao najbolji hrvatski strijelac s ukupno postignuta 11.233 koša, čime je srušio dugogodišnji rekord Tonija Kukoča. Takve uspjehe zasluženo je pratila pozamašna zarada, pa će ostati zapamćen i kao prvi hrvatski košarkaš koji je zaradio više od 100 milijuna dolara tijekom igračke karijere. Službeni podaci navode da je ukupno uzeo 106 milijuna eura.