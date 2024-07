Doznajemo detalje svadbe Matije Cveka: 'Bilo je baš top!'

Dan nakon svadbe Matije Cveka (31) i njegove partnerice Miriam Cikron, kontaktirali smo Infinity band Croatia, koji je zabavljao mladence i goste. U trenutku poziva sjedili su s Cvekom. Na pitanje o dojmovima sa svadbe, bend je upitao glazbenika što smiju reći, pa su jednoglasno poručili: "Bilo je top!". Na društvenim mrežama bend se zahvalio na "prekrasnoj večeri" i da im je "bila čast" svirati. A, kako doznajemo, uz njihovu izvedbu Erica Claptona "Wonderful Tonight" Matija i Miriam zaplesali su prve svoje korake u braku.

Sudbonosno "da" izgovorili su u bazilici svetog Antuna Padovanskoga na zagrebačkom Črnomercu, a veselje su premjestili na popularno zagrebačko imanje za vjenčanja. Na njihov poseban dan stigli su i Dino Jelusić te Alen Đuras i njegova zaručnica, voditeljica Lota Ana-Klaudija Štilinović.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Fotografi su "ulovili" i Ivana Huljića, a kako doznajemo, bile su i Mia Dimšić te Jelena Rozga, koje su sjedile zajedno za stolom.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iako je po pitanju privatnog života tajnovit, Cvek o karijeri rado priča. Danas jedan od najtraženijih glazbenika svoj uspjeh gradio je deset godina.

- Kad bend i ja iziđemo na pozornicu, kad se stvori ta obiteljska atmosfera, svijet stane na dva sata i nestane sve što može utjecati negativno. Tad postoji samo ekstaza i mislim da zbog nje nikad neću odustati. Nije bilo situacija da se više ne želim time baviti. Čak i da ništa od mog autorskog rada nije uspjelo, uživao sam svirajući u kafićima i ne bih imao problem vratiti se tome i s guštom svirati za goste - ispričao je za Story.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Svoju ljubav prema glazbi otkrio je još u djetinjstvu, a pozornost javnosti prvi put je privukao 2018., kad je objavio svoju pjesmu "Visine", čiji je spot putem YouTubea do danas pregledan gotovo sedam milijuna puta. Šira javnost ga je imala priliku upoznati u showu "A strana", a ono što mnogi ne znaju je da je Cvek 2017. nastupio uz Jacquesa Houdeka na Eurosongu u Kijevu. Jedno vrijeme pjevao mu je i prateće vokale.

Album "Izbirljivo i slučajno" je 2021. debitirao na vrhu hrvatske "Top of the Shops" ljestvice albuma. Već sljedeće godine imao je suradnju s Eni Jurišić, s kojom je izveo pjesmu "Trebaš li me". Pjesma se našla čak i na Billboardovoj ljestvici.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kasnije su se hitovi samo nizali, "Ptice", "Nasloni se", s kojom je osvojio nagradu za najboljeg pjevača i pjesmu godine. Nisu to jedine pjevačeve nagrade. Tu su Cesarica za hit godine, nagrada Hrvatske diskografske udruge, sedam nominacija za nagradu Porin... Duet sa srpskom pjevačicom Marijom Šerifović "Pola sunca" obilježio je prošlu godinu, a odmah po izlasku pjesme oborila je rekorde slušanosti. Prije pet mjeseci sa suprugom Miriam dobio je kćer Lotu.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL