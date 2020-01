Dr. Phil prodaje vilu za 38 mil. kuna: 'Bojao bih se tu spavati'

Televizijska zvijezda Phil McGraw (69), poznat kao Dr. Phil, prodaje vilu u Los Angelesu, točnije na Bevelry Crestu, za 5,75 milijuna dolara, odnosno 38 milijuna kuna. Fotografije luksuznog doma odmah su postale hit na internetu.

Foto: Twitter

Dr. Phil imanje je kupio 2007. godine, ali trenutačno ne živi tamo već ju je prepustio nekom drugom iz obitelji.

Look at Dr. Phil's house. (It's for sale for $5.75 million.) pic.twitter.com/aFhR1VwqPj