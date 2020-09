Dr. Queen (70) oborila vitkom linijom: 'Kao da ti je 20 godina'

Jednom prilikom pohvalila se kako joj se često 'upucavaju' znatno mlađi muškarci. Ipak, potrebu da bude u središtu pažnje glumica odavno više nema

<p>Glumica <strong>Jane Seymour</strong>, koja je 90-ih u hit seriji 'Dr. Quinn - Žena vrač' imala glavnu ulogu, ponosna je što i u 70. godini izgleda mladoliko i vitalno. Svojom figurom i danas obara s nogu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Za Nedu su godine samo broj</strong></p><p>Vitkom linijom pohvalila se na Instagramu gdje je objavila fotografiju u sportskom kompletu. Osim i dalje isklesane linije, do izražaja je došlo njezino lice s vrlo malo šminke. Njezini pratitelji složili su se kako izgleda puno mlađe. Za nju godine kao da su stale.</p><p>- Prekrasna si, odlično izgledaš. Mnogima si inspiracija. Izgledaš kao da ti je 20 godina, nevjerojatna si - poručili su joj u komentarima.</p><p>Jane vježba dva puta tjedno, a omiljeno joj je vježbanje s utezima i pilates.</p><p>- Primjećujem ogromnu razliku otkako sam počela vježbati. Svaka vježba je naporna, od umora mi se trese cijelo tijelo. Dajem sve od sebe, ali ne pokušavam biti mlađa no što jesam. Trudim se biti što bolja u svojim godinama - rekla je Jane u intervjuu za Closer Weekly.</p><p>Jednom prilikom pohvalila se kako joj se često 'upucavaju' znatno mlađi muškarci. Ipak, potrebu da bude u središtu pažnje odavno više nema.</p><p>- Mislim da nikada u potpunosti ne prestanete voljeti nekoga. Pogotovo kada ste oboje roditelji. To je veza do kraja života - rekla je glumica koja sa svim bivšim partnerima održava prijateljski odnos. Iako njezini brakovi nisu potrajali, jednom je priznala da će svoje bivše supruge uvijek voljeti.</p><p>U braku s glumcem <strong>Jamesom Keachom</strong> (72) dobila je blizance <strong>Johna</strong> i <strong>Kristophera</strong> (24), a s <strong>Davidom Flynnom</strong> kćer <strong>Katherine</strong> (38) i sina<strong> Seana</strong> (35).</p>