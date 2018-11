Draco iz Harryja Pottera: Fura okrugle naočale i blajha kosu

Najpoznatiji mali čarobnjak na svijetu, Harry Potter, djelo je mašte britanske književnice J.K.Rowling (56). Prvo u serijalu od sedam romana, a zatim i u osam filmskih nastavaka, priča o Školi vještičarenja i čarobnjaštva Hogwarts, donijela je ovoj autorici milijunsku zaradu. Same knjige prodane su u nakladi većoj od 500 milijuna primjeraka.

U filmskoj ekranizaciji ulogu Harry Pottera dobio je Daniel Radcliffe (29), a likove njegovih najboljih prijatelja, također čarobnjaka Ron Weasleya i Hermione Granger, utjelovili su Rupert Grint (30) i Emma Watson (28).

Kada se prvi nastavak 'Harry Potter i Kamen mudraca' počeo snimati, Daniel je imao svega 11 godina, a pogledajmo kako poznati glumci izgledaju danas.

Foto: Privatna arhiva/Pixsell

29-godišnji glumac nakon filmova o Harry Potteru nije imao nekih značajnijih filmskih uloga. Svoju glumačku karijeru počeo je filmom 'Krojač Paname' 2001. godine.

Foto: Privatna arhiva/Pixsell

Osim filmova o malom čarobnjaku, Rupert Grint okušao se i na kazališnim daskama. Glumio je na Broadwayu u predstavi 'It's only a play' zajedno s Matthew Broderickom, Nathanom Laneom i Megan Mullally.

Foto: Privatna arhiva/Pixsell

Preslatka Hermiona ili Emma Watson, za razliku od svojih kolega, iskoristila je filmove o Harry Potteru kao odskočnu dasku. 'Noa', 'Ljepotica i zvijer' i 'The Circle' samo su neki od filmova u kojima je glumila, a prije svega Emma je pokrenula kampanju UN-a 'HeForShe' (On za nju), koja poziva muškarce da se zalažu za ravnopravnost spolova.

Foto: Privatna arhiva/Pixsell

Glumac kojeg nikako ne bi prepoznali je mali plavi zlikovac Draco Malfoy koji je pripadao kući Slytherin, a kojeg je glumio britanski glumac Tom Felton (31). Za ulogu u filmu Tom je bio prisiljen blajhati kosu, a nakon Harry Pottera mogli smo ga vidjeti u 'Planet majmuna: Postanak', 'Belle', 'In Secret', 'Against the Sun' i drugim filmovima.

Osim filmova Tom je veliki zaljubljenik u glazbu te je do sad obavio dva albuma 'Time Well Spent' i 'In Good Hands'.

Foto: Privatna arhiva/Pixsell

Tu je i Matthew David Lewis (29) kojeg se svi sjećamo po ulozi zbunjenog Neville Longbottoma koji se uvijek znao spetljati u svojim mađioničarskim trikovima. Osim po ulozi u Harry Potteru, Matthew je poznat po ulozi Jamie Bradleya u 'The Syndicate', Corporal Gordona u 'Towerblock' i u BBC-om 'Bluestone 42'.