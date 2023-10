Dragan glumi u 'Plaćenicima 4': 'U Grčkoj smo trenirali 45 dana. Čast mi je bila raditi s Dolphom'

Dolph je zvijezda i veliki profesionalac u svome poslu. S obzirom na to da su me prijatelji često zezali tijekom života da izgledam kao Ivan Drago, meni je ovo bilo stvarno još posebnije iskustvo. Bila je velika čast upoznati ga i raditi s njim, govori nam Osječanin Dragan Franjković (37), koji je u filmu "Plaćenici 4" dobio ulogu dvojnika legendarnog švedskoga glumca i majstora borilačkih vještina Dolpha Lundgrena, najpoznatijeg po ulozi u "Rockyju 4". Dragan se godinama bavio borilačkim sportovima, samoobranom, učio je kako rukovati oružjem, a onda je postao i kaskader. Upravo ga je to dovelo do filma "Plaćenici 4".