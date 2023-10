Dragana je za rođendan dobila tortu i masažu pa kritizirala Jasminu: 'Previše ga napada...'

Previše sve ide na brzinu, previše sve hoće da to bude odmah u roku tih par dana, da se to dogodi, a on se vjerojatno ne želi brzo vezati na taj način, komentirala je Dragana

Kopiranje linka Taksistica Dragana proslavila je svoj 40. rođendan na Miroslavovoj farmi. Ona, farmer, ostale kandidatkinje i farmerovi roditelji su proslavili njen poseban dan, a Miroslav joj je poklonio tortu. NOVI DAN, NOVE ZGODE Katica zasuzila nakon što ju je Mijo poslao kući: 'Imam svoje ja! Ne može me nitko pokositi' - Torta joj je bila posebno iznenađenje - rekla je Jasmina pa Miroslavu poručila: - Ti si naša čokolada. Foto: RTL Slavlje su kasnije preselili u kući, gdje je Dragana kritizirala Jasminu jer misli da je previše napadna. - Jasmina ga previše napada, previše sve ide na brzinu, previše sve hoće da to bude odmah u roku tih par dana, da se to dogodi, a on se vjerojatno ne želi brzo vezati na taj način - rekla je. Uz tortu je od Miroslava dobila i masažu. Ležala je na kauču dok je on hodao po njenim leđima. Foto: RTL